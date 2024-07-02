Türk bayrağına saldırmışlardı... Güvenlik kaynaklarından ''Gereği yapıldı'' mesajı

Güvenlik kaynakları, Suriye'de Türk bayrağına yönelik saldırılarla ilgili ''Provokatif eylemlerde bulunan kişiler yakalandı, gerekli işlemler yapıldı.'' açıklamasını yaptı.

Kayseri’de Suriyeli bir kişinin, küçük bir çocuğa tacizde bulunmasının ardından önce Kayseri’de başlayan ardından Suriye’nin kuzeyinde devam eden olaylar Ankara tarafından yakından takip ediliyor.

Güvenlik kaynakları artan gerilimle ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Kayseri’de Suriyeli bir kişinin Suriyeli küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiaları üzerine önce Kayseri’de başlayan olaylar sonrasında Suriye’nin kuzeyinde de etkisini göstermiştir. Türkiye’de provokatörlerin Suriyelilere karşı düzenlediği eylemlere karşı olarak, Suriye’nin kuzeyinde de Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde karışıklıklar meydana gelmiştir.



Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul Sultanbeyli’de gece boyu Suriyelilere ve Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik eylemler olduğu gözlemlenmiş, Suriye tarafında da Türklere karşı eylemler yapılmıştır.



Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye’nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleler yapmıştır.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye’nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler ve eylemlerde yer alanlar yakalanmış, bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Eylemlere karışan ve olayları kızıştıran her kişi tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasına devam edilmektedir.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.”

NE OLMUŞTU?

Sığınmacılara yönelik şiddet olaylarının patlak vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde Türkiye'ye karşı protestoların gerçekleştirildiği iddia edildi.

TÜRK BAYRAKLARI İNDİRİLDİ, ATEŞE VERİLDİ

Göstericiler, ayrıca bölgedeki tüm sokaklardan ve kamu hizmeti binalarından Türk bayraklarının indirilmesini ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ne karşı kendilerini temsil eden üç yıldızlı bayraklarının asılmasını talep etti.

Gösteriler sırasında karakola ve PTT binalarına saldıran gruplardan kimileri de Türk bayraklarını ateşe verdi. Olaylar sırasında kameralara yansıyan görüntülerde, bazı kişilerin ateş açtığı kaydedildi.

Yaşanan gerilimin ardından Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki tüm sınır kapılarını 2. bir emre kadar kapattığı belirtildi.

Bunun üzerine TSK ve Emniyet, bölgeye takviye kuvvetler gönderdi. TSK ve Emniyet'e ait araçlar, sınırdan geçerken görüntülendi.