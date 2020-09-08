Türk Bayrağı'nı görünce yaptıkları herkesi duygulandırdı!

İnegöl ilçesinde yaşlı bir kadın, kaldırımda bir süre yürüdükten sonra, yol kenarındaki bir işletmenin önünde asılı olan Türk bayrağını fark etti. Usul usul Türk bayrağına yanaşan teyze, bayrağın yanına geldiğinde herkesi duygulandıracak bir hareket yaptı. Bayrağı avuçlarına alan yaşlı kadın, bayrağı 3 kere öpüp alnına koyarak görenleri duygulandırdı. Yoldan geçen bir vatandaşın fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi Fırat Yurdakul, görüntüleri izlediğinde duygulandığını belirtti.

Görüntüler herkesi duygulandırdı

Yolda yürürken bayrağı 3 kere öperek alnına koyan yaşlı kadın, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yaşlı kadının kaldırımda yürürken bir anda bayrağa yanaştığı ve bayrağı avuçlarına alıp 3 kere öperek alnına götürdüğü görüldü. Bayrağı öptükten sonra bölgeden ayrılan yaşlı kadının o görüntüleri kameralar tarafından kaydedildi.

"Bize vatan sevgisini böyle aşılayan teyzelerimiz olduğu sürece bize hiçbir şey olmaz"

Görüntüleri izledikten sonra duygulandığını belirten iş yeri sahibi Yurdakul,"Ben içeride oturuyordum, bir arkadaş görmüş. Ben de merak edip kamera kayıtlarını izledim. Görüntülerde teyze 3 kere bayrağı öpüp alnına koyuyordu. Ben de görünce duygulandım. Hep derler ya "Sanma fıtrat değişir, o kan yine bu kandır!" Hakikaten doğru. Görüntüleri izledikten sonra teyzeye ulaşmaya çalıştık, ama bulamadık. Görüntüleri izlerken çok duygulandım. Geçen sene de böyle bir hadise yaşamıştık. Aradan bir sene geçmesine rağmen bu olay yine yaşandı. Görüntüleri izlediğimde vatan sevgimizin neden böyle olduğunu bir kez daha anladım. Bize vatan sevgisini böyle aşılayan teyzelerimiz olduğu sürece bize hiçbir şey olmaz." diye konuştu.