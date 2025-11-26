Türk Dil Kurumu Yılın Kelimesi anketini başlattı...

  1. Anasayfa
Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" belirlenmesi için öneri süreci başlatıldı.

Herkesten gelecek kelime ve kavram önerileri için Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında bir bölüm açıldı. Öneride bulunmak isteyen vatandaşlar, 14 Aralık 2025 tarihine kadar söz konusu sayfaya girerek kelime/kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecekler. Vatandaşlardan gelen kelime/kavramlar TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi, tarafından "Yılın Kelimesi/Kavramı"nın halk oylamasıyla belirlenmesi geleneksel hale getirmeyi amaçlanıyor. İlki 2024 yılında gerçekleştirilen bu uygulamayla "kalabalık yalnızlık", kelimesi geniş bir katılımla seçilmişti.

Türkçenin uluslararası kültür alanındaki yerini güçlendirmek, Türkiye’nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek, Türkçenin hak ettiği değeri vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla iki Kurum iş birliği içinde "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirliyor.

İHA

