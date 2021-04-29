Türk Diyanet Vakıf-Sen: ''Tam kapanmada sigara satışı yasaklansın''

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, bu akşam başlayacak tam kapanma sürecinde sigara satışının yasaklanmasını önerdi.

Türkiye bugün saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemine giriyor. Kapanma döneminde bir dizi tedbir alınırken, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan da yeni tedbir önerileri geldi. Yazılı bir açıklama yayınlayan Ünal, koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında tam kapanmada sigara satışının yasaklanması çağrısında bulundu.

Ünal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünleri gelin fırsata çevirelim. Sigara tüketimini bitirelim, sigara içen tüm insanlarımız kullanmayı bırakmalılar. Tiryaki düzeyinde kullanıcı vatandaşlarımız devletimizin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanabilirler. Yeşilay'dan Sağlık Bakanlığımızdan ve ilgili tüm kamu kurumlarından destek alabilirler. Bütçe diyoruz, maddi sıkıntılar diyoruz işte size bir fırsat, sigarayı bırak bütçene katkıda bulun, evine huzur getir. Çocuklarımızın yarınlara daha sağlıklı ulaşabilmesi için ve kapanma sürecini sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için sigarayı bırakmanız güzel olacaktır, anlamlı olacaktır. Ailenizi, çocuklarınızı ve geleceğinizi düşünün sigarayı bu kapanma sürecinde bırakın.

"SİGARA SATIŞINA SINIRLANDIRILMA GETİRİLMELİ"

Bu 18 günlük kapanma sürecinde sigara kullanımının azalması ve azaltılabilmesi içinde devletimiz birtakım tedbirler alabilir. Sigara satışının sınırlandırılması, ulaşılabilirliğinin zorlanması için satış sınırlandırılması getirilmelidir. Örneğin büyük marketlerde, zincir marketlerde satılmaması gerekiyor. Alkol satılan bayilerde de satışı yasaklanabilir. 18 günü bir kazanıma çevirelim, sigara kullanımını bitirelim."