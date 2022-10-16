Türk doktorların Lejla zaferi

Karaciğer ve böbrek yetmezliği bulunan 6 aylık Lejla Murati’nin ailesi, memleketleri Kosova’da bulamadıkları şifayı Türkiye’de buldu.

Kosova’da dünyaya gelen Lejla Murati’ye 4 aylıkken karaciğer ve böbrek yetmezliğine neden olan ‘primer hiperoksalüri tip 1’ teşhisi koyuldu. Nadir görülen hastalığın tedavisi için doktorlar aileye “Türkiye’ye gidin” dedi. Anne böbrek, baba ise karaciğerini vermeye uygun bulundu. Üçüncü çocukları Lejla için “Hiç ümidimiz yoktu” diyen aile, Türkiye’ye geldi. Normalde 3 santimetre çapında böbreği olması gereken Lejla’ya annesinin 10 santimetre çapındaki böbreği nakledildi. Lejla’nın karnı özel yamalar ile kapatıldı. 2 hafta boyunca uyutularak solunum cihazına bağlı tutulan Lejla, aylar süren nakil, tedavi süreci sonrasında 4.5 kilo geldiği hastaneden 10 kilo olarak, sağlığına kavuşmuş şekilde ayrıldı.

‘HİÇ ÜMİDİMİZ YOKTU’



Baba Sadik Murati kızları Lejla için duygularını paylaştı ve “Biz hiç düşünmeden karaciğer ve böbrek vermek için gönüllü olduk ama iyileşeceğine dair umudumuz yoktu. Heyecanlı ve çok sevinçliyiz ama bir taraftan ‘Sonrasında ne olacak?’ diye de endişeliyiz” dedi. Anne Bukurie Murati ise “Buraya gelmeden önce iyileşeceğine dair hiç ümidimiz kalmamıştı ama şimdi mutluyum. Dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

‘RİSKLİ BİR AMELİYATTI’

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nden Prof. Dr. Şinasi Sevmiş, “Yaklaşık 6 aylıkken bir Ameliyat planı yaptık. Çok riskliydi ancak bütün riskleri aile ile konuştuk. Zaten başka şansımız yoktu. Ya bebeği ölüme terk edecektik ya da ameliyata alacaktık. Biz de ameliyat planı yaptık. Sabah 8 gibi başladık. Akşam 5 gibi tüm ameliyatlar bitmişti. Dünyada şu ana kadar literatüre geçmiş, komplike böbrek ve karaciğer nakli olmuş bu kadar küçük bir bebek yok. Kadavra nakilleri var ama onlarda erişkinlerden alınan değil küçük çocuklardan alınan organların nakli söz konusu. Çok sıkıntılı bir süreçti ama şu anda hem karaciğer hem böbrek fonksiyonları yerine geldi. Ülkelerine dönecekler” diye konuştu.