Türk donanmasında 3 bin denizci gemilerde karantinada

Emekli Deniz Albay ve Deniz Stratejisti Alp Kırıkkanat, “Bahriyeliler bu zor günleri aldıkları eğitimle atlatacaklar. TCG Anadolu’nun ne kadar büyük ihtiyaç olduğu da bu süreçte ortaya çıktı. Karada Tıbbiye, Denizde Bahriye kavramı kanıtlandı” dedi. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise, “Donanmamız virüse karşı örnek karantina uyguluyor” dedi.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre; 8 bin 337 kilometrelik kıyı şeridinin yanında koruması gereken 462 kilometrekarelik Mavi Vatan alanı bulunan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, dünyayı tehdit eden korono virüs için aldığı önlemlerle dikkat çekiyor. Virüsün yayılımını durdurmak için 25 Mart’tan itibaren denizdeki tüm personelin karaya çıkışı yasaklayarak donanmada vaka sayısını en aza indiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, mükemmel bir planlamayla süreci yönetiyor. Gemilerdeki personelin hijyenik ve sağlıklı koşulları için sıkı karantina uygulanırken, tüm ihtiyaçları gideriliyor. Yiyecek ürünleri ve sağlık malzemeleri periyodik olarak gemilere götürülürken, denizcilerin kimseye temas etmememi için büyük özen gösteriliyor. Ayrıca mürettebatın ailelerinin sorularını cevaplamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için her deniz üssünde Danışma Destek Birimleri kuruldu. Yüzer unsurlardaki denizci ailelerini her gün arayan birim, belirlenen ihtiyaçlarını karşılıyor.

4 Denizde Görevli Türk Bahriyesine Zorunlu Karantina

NATO’nun Akdeniz’deki en etkili paydaşı olan Türk donanması, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de (SNMG-2) için Barbaros sınıfı amiral gemisi TCG Salihreis ile Yavuz sınıfı TCG Fatih fırkateynleri ile TCG Preveze denizaltısını görevlendirmişti. İtalya, Bulgaristan, Kanada ve Romanya kuvvetleriyle devriye gezen ve geçiş eğitimleri yapan donanma unsurları karaya dönmedi. Yine NATO’nun Deniz Muhafızı Harekâtı(Operation Sea Guardian) için görevlendirdiği modern donanımlı Gabya sınıfı TCG Gökova, TCG Göksu, TCG Gaziantep, TCG Gediz fırkateynleri ile TCG Yaray Kudret Güngör akaryakıt gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu Orta Akdeniz’de Libya açıklarında bulunuyor. Görev grubunda gemilerde mürettebatının dışında yakın operasyonlar için SAT ve SAS timleri de yer alıyor.

Yaklaşık 40 savaş gemisi açık denizde

Yine NATO’nun Doğu Akdeniz’de yürüttüğü Deniz Muhafızı Harekâtı (Operation Sea Guardian) için görevlendirilen milli korvetimiz TCG Büyükada ile TCG Gür denizaltısı, Kıbrıs adası çevresinde bulunuyor. Odak Harekatı yapan donanma unsurumuz İtalyan ve Yunan gemileriyle devriye geziyor. En modern denizaltımız TCG Burakreis’te Doğu Akdeniz’deki devriye görevi sırasında yaparken torpido atış eğitimlerini yapıyor. TCG Büyükada’da da yakın muharebe için SAT timi bulunuyor. Ege Denizi’nde, Harekâta Hazırlık Eğitimleri aralıksız devam ederken 3 fırkateyn ve 3 hücumbotta ki bahriyelilerde görevlerini sürdürüyor. Yine TCG Salihreis ile birlikte NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de (SNMG-2) görevli milli gemimiz TCG Kınalıada korveti, TCG İmbat ve TCG Kalkan hücumbotları Kuzey Ege’de ‘Geçiş Eğitimleri’ yaptı.

Karadeniz sahillerinin denetlenmesi ve yasadışı olayların önlenmesi için yürütülen Karadeniz Uyumu Harekatı’na katılan TCG Fatih ve TCG Yıldırım’ın yanı sıra, hücumbotlar, denizaltılar ve korvetlerde devriye geziyor. Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 14 fırkateynden 10’unun, 6 denizaltı, 10 hücumbot, 4 karakol gemisi ve 7 korvetin açık denizde görev yaptığı tahmin ediliyor. Operasyon timleriyle birlikte 3 binden fazla denizcinin kororavirüs önlemleri gereğince denizde kaldığı öğrenildi.

Türk donanmasının süreci iyi yönettiğini belirten deniz stratejisti Emekli Deniz Albay Alp Kırıkkanat, “Olumsuz bir bilginin çıkmaması bu tedbirlerin sonucudur. Açık kaynaklar, gemilerimizin milli ve NATO tatbikatlarında bolca boy gösterdiğini belirtiyor. Hatta Yunanistan bundan çok rahatsız. Gücünü ihtiyaçlara göre ekonomik planlayarak kullanan deniz kuvvetlerimizin uygulamaları dünyaya örnek olacak boyutta. Gemilerimiz denizde tempolu bir faaliyet içinde. Çünkü bir yarımada ülkesi olan Türkiye’nin korunması gereken 462 bin kilometrekare Mavi Vatan’ı var. Gemilerde sosyal mesafe kuralı mümkün olmayacağı için zamanında müdahalenin virüsün yayılımını durdurduğunu düşünüyorum. Öte yandan hastane imkanları olan TCG Anadolu adlı çok maksatlı amfibi gemimizin ne kadar gerekli olduğu da koronavirüs ortaya çıkarttı. Korona sorununda kritik eşik aşılana kadar bu disiplini sürdürmek zorundayız. Karada Tıbbiye Denizde Bahriye kavramı kanıtlandı” diye konuştu.

Dünya donanmalarına örnek bir disiplin var

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise, “Açık denizde karantinaya alınan denizciler mesleğin ne kadar zorlu olduğunu fedakarlıklarıyla kanıtlıyor. Aylarca karaya çıkmadan açık denizde görev yaparak üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyorlar” dedi. Öte yandan kıyı birliklerinde de Korona Müdahale Timleri kurulduğu öğrenildi. Yüzer unsurların dezenfektasyonları 2 günde bir yapılırken, Ankara’daki Deniz Kuvvetleri Karargahı’nda Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. Test kitleri, ateş ölçerler, ultraviyole sistemler, ozon makineleri, oksijen maskeleri, ateş ölçerler, maske, tulum ve plastik siperlik gemilere ve kıyı birliklerine dağıtıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 23 bölgeye ayırdığı tedbirleri birinci basamak seviyesinde yürütüyor.