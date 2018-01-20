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  3. 20 Ocak 2018 17:34

Türk F-16'ları bombalıyor ! ÖSO Afrin'e girmeye başladı

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşluu bulunan savaş uçakları peş peşe havalanığ Afrin'i bombalaya başladı.

Türk F-16'ları bombalıyor ! ÖSO Afrin'e girmeye başladı
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Türk F-16'ları bombalıyor ! ÖSO Afrin'e girmeye başladı Türk F-16'ları bombalıyor ! ÖSO Afrin'e girmeye başladı

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalamaya başladı. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Bilecik kongresinde yaptığı konuşmada, "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bir kısmı da terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu kapsamında terör örgütlerinin mevzilerini Diyarbakır 8. Ana Jet üssünden kalkan uçaklarla bombaladı. Eş zamanlı olarak karadan da obüslerle atış yapıldı. 

Hatay’ın Hassa ilçesinde savaş uçakları, saat 17.00 sıralarında Afrin’e geçip 6 noktaya bomba yağdırdı. Aynı zamanda Hassa ilçesinindeki sınır birlikleri ile Kilis’teki sınır birliklerinden Afrin’e top atışları yapıldı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin gözlem noktalarının hedef alındığı belirtildi.

Bu arada önlemlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları sınır bölgesinden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'nin Kütahya il kongresinde "Geldik ve geliyoruz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç operasyonu takip edecek" demişti.

türk f16 , öso , savaş , afrin
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