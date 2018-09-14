Türk Hava Yolları rekor kırdı

Türk Hava Yolları, ağustos ayına ilişkin trafik rakamlarını açıkladı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, "Ağustos ayında yüzde 85,6 ile tarihimizin en yüksek aylık doluluk oranına ulaştık" dedi.



İşte Türk Hava Yolları'nın (THY) o açıklaması:

Ortaklığımızın Ağustos 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

Ağustos 2017 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %2,4 artışla 7,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %2,5, dış hatlarda %2,3 oranındadır.

Yolcu doluluk oranı Ağustos 2018 döneminde 1,3 puanlık artış ile %85,6 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 1,1 puanlık artış göstermiştir.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ağustos 2017 döneminde 14,4 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %2,0 artarak 14,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %3,3 dış hat uçuşlarda ise %1,8 oranındadır.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ağustos 2017 dönemine kıyasla %1,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ağustos 2017 dönemine kıyasla %3,4 artış gerçekleşmiştir.

Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2017 döneminde 97.417 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %20,8 artışla 117.655 tona yükselmiştir.

Ağustos 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;

Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Avrupa'da %7,3, Afrika'da %4,9, Uzak Doğu'da %3,2 ve K. Amerika'da %3,1,

Yolcu doluluk oranı Afrika'da 3,1 puan, Uzak Doğu'da 2,3 puan, İç Hatlar'da 2,2 puan ve K. Amerika'da 2,1 puan,

Yolcu Sayısı ise, Avrupa'da %7,2, Afrika'da %5,2, K. Amerika'da %2,7 ve Orta Doğu'da %2,5 artış göstermiştir.

Ortaklığımızın Ocak- Ağustos 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

Ocak- Ağustos 2017 döneminde 44,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %13,1 artışla 50,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,7, dış hatlarda %11,9 oranındadır.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Ağustos 2017 dönemine kıyasla %9,0 artış gerçekleşmiştir.

Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Ağustos 2017 dönemine kıyasla %15,5 artış gerçekleşmiştir.

Yolcu doluluk oranı 3,4 puanlık artış ile %81,8 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Ağustos 2017 döneminde 114,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %6,9 artarak 122,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %12,1 artmış, dış hat uçuşlarda %6,2 artmıştır.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Ağustos 2017 döneminde 89,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %11,6 artarak 100,0 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %14,4, dış hat uçuşlarda ise %11,1 oranındadır.

Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Ağustos 2017 döneminde 310.285 iken, 2018 yılının aynı döneminde %7,5 artışla 333.670 olarak gerçekleşmiştir.

Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Ağustos 2017 döneminde 714.875 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %25,5 artışla 897.521 tona yükselmiştir.

2017 Ağustos ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2018 Ağustos ayı sonunda 326 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'dan 92'ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 224'ten 216'ya gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 15'ten 18'e yükselmiştir.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklanan rakamlara ilişkin şu tweeti attı: