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Türk Hava Yolları'nın uçağında bomba şakası ortalığı karıştırdı

Türk Hava Yolları'nın uçağında bomba şakası ortalığı karıştırdı
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Portekiz'in başkenti Lizbon’dan İstanbul Havalimanı’na gitmek için kalkmaya hazırlanan Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağında bir yolcunun bomba şakası yapması üzerine uçakta arama yapıldı.

Portekiz'in başkenti Lizbon’dan İstanbul Havalimanı’na gitmek için kalkmaya hazırlanan THY'nin TK1756 sefer sayılı tarifeli uçağında yolcu alımı tamamlandıktan sonra uçaktaki yolculardan biri bomba şakası yaptı. Bunun üzerine kalkış yapmaya hazırlanan TC-LLI kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçak, kurallar gereği güvenlik araması yapılmak üzere açık park pozisyonuna çekildi.

ŞAKA YÜZÜNDEN SEFER İPTAL OLDU
Şaka yapan yolcu kural dışı kabul edilerek uçaktan indirildi. Bu sırada yolcuların bagajları da indirilerek güvenlik kontrolünden geçirildi. Güvenlik işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle ekiplerin uçuş görev süreleri dolduğu için sefer iptal edildi. 

Etiketler bomba şaka thy
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