  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Ağustos 2019 23:44

Türk-İş Başkanına soğuk duş: ''Sen hiç konuşma!''

CHP'lilerin dün gece Sakarya'daki Tank Palet eylemine gelen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a bir yurttaş "sen hiç konuşma" şeklinde tepki gösterdi.

A+ A-

Dün gece CHP'lilerin Sakarya'daki Tank Palet eylemine destek veren Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'la bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog geçti.

Ergün Atalay'ın konuşma yaptığı sırada bir vatandaş, Atalay'a yaklaşarak "Sen hiç konuşma" dedi. Atalay ise, "Abla ne yaptık, kurban olayım" ifadelerini kullandı.

Atalay’ın kamu işçileri adına hükümetle zam pazarlığı yaptığı dönemde Saray’a giderek onay alması tepki çekmişti.

Kadın yurttaş ile Atalay arasında yaşanan diyalog şöyle:

-Yok ama demedim günah değil mi? Beni linç ediyorlar.

-Sen hiç konuşma.

-Abla ne yaptık, kurban olayım. Gel otur şöyle.

 
 

tepki , ergün atalay , sen hiç konuşma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM