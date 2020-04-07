Türk işçilerin yardım çığlığı: Bizi buradan alın

Bangladeş'e çalışmak için giden inşaat işçileri, corona virüsü salgını nedeniyle uçuşlar durdurulunca ülkede mahsur kaldı. Sözcü'ye 0 549 718 10 10 numaralı Sözcü TV WhatsApp ihbar hattından ulaşan işçiler, "Tedirginiz. Bir an önce evimize gitmek için tüm yetkililerden tahliye için yardım bekliyoruz" dedi.

Sözcü Whatsapp İhbar Hattı

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını sonrasında birçok ülke yurt dışına uçuşları durdurdu. Çalışmak için Güneydoğu Asya ülkesine giden giden Türk işçiler de uçuşların durdurulmasının ardından Bangladeş’te mahsur kaldı.

HASTANELER KABUL ETMİYOR

Seslerinin duyurulması için Sözcü’ye ulaşan Türk işçiler, yetkililerden yardım talep etti. İşçilerden Barış Aydoğan, “17 gündür tahliye edilmeyi bekliyoruz. Burada hepimiz birlikte kalıyoruz. Birimiz hastalandığı zaman hepimiz hasta olacak. Ve burada yabancıları hastaneler kabul etmiyor. Sağlığımızdan endişe ediyoruz. Başımıza ne geleceğini dahi kestiremiyoruz. Lütfen yetkililer, bize ulaşsın. Bizi mutlaka buradan almaları lazım” diye konuştu.

BAĞDAT’TA BENZER BİR HADİSE VAR

Öte yandan, Irak’ın başkenti Bağdat’ta çok sayıda Türk mahsur kaldı. Bir Türk işçinin corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Mustafa Yalçındağ adlı işçinin arkadaşı Sözcü’ye yaptığı açıklamada, Türkiye Büyükelçiliği’ne günlerdir ulaşamadıklarını savunarak, yetkililerden yardım talep etti.