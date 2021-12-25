  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türk-İş'ten fiyat takibi talimatı

Türk-İş'ten fiyat takibi talimatı

Türk-İş'ten fiyat takibi talimatı

Kurdaki düşüşün etiketlere yansımasıyla ilgili Türk-İş de harekete geçti. 81 ildeki teşkilatlara genelge gönderilerek fahiş fiyatların bildirilmesi istendi.

Türk-İş, etiket fiyatları nedeniyle tüm illlere genelge gönderdi.

Genelgede, kurdaki düşüş nedeniyle değişmesi istenen etiketlerdeki fahiş fiyatların bildirilmesi istendi. 

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Döviz kuru yükselirken art arda üç-beş fiyat etiketi değiştirenler, kurun düşüşünü görmezden geliyor" dedi.

Türk-İş'in konunun yakın takipçisi olacağını söyleyen Atalay şöyle konuştu:

"İşçi, memur, emekli ve dar gelirlinin fiyatların aynı hızda düşmesini bekliyoruz. Konfederasyonumuza bağlı 34 sendika ve 20 bine yakın temsilciden 81 ilde fiyatları bildirmelerini istiyoruz."

Etiketler türk iş talimat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Eşiyle barışan sevgilisi'' İstanbul'da bir kadını kış günü sokağa attı
İngiltere basınından Fenerbahçe'nin teknik direktörü için olay iddia
Soğuk ve yağışlı havaya veda edin! Bahar geri geliyor
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer
Türkiye'den Binance'ye 8 milyon TL ceza!
Zam'aydın Türkiyem! Yeni gün yüzde 25'lik çifte zamla başladı
Cübbeli Ahmet: ''Ben Atatürk dönemi Diyanetini istiyorum''
24-31 Aralık 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu
Sosyal medyayı sallayan ''2031 yılında İstanbul'dayım, yardım edin'' videosu
Yol çalışmasında ürküten keşif! Kazdıklarında karşılarında böyle duruyordu