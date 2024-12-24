Türk kadın rap şarkıcısından 2 Türk rap şarkıcısına tecavüz suçlaması

İstanbul'da, C. A., isimli kadın rap şarkıcısı kendisi gibi rap şarkıcısı olan E.T. ve O.C.'yi kendisine cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Rapçi E.T. ve Qimp adını kullanan O.C.’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten C.A., suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Adliyesi’ne verilen şikayet dilekçesinde olayın 19 Kasım’da İstanbul Ataşehir’de yaşandığı belirtilen C. A., cinsel saldırıya maruz bırakıldığını kaydetti.

Birgün gazetesinden Sarya Toprak'ın haberine göre korktuğu ve tehdit edildiği için ancak 10 Aralık’ta şikâyetçi olabildiğini ifade eden C.A., E.T. ile daha önce duygusal bir ilişkileri olduğunu belirten C.A., 19 Kasım günü E.T.’ın evinde buluştuklarını söyledi.

Evde O.C. ve tanımadığı bir erkeğin de olduğunu ifade eden C.A. komşular gürültüden şikayet ettiği için başka bir eve gittiklerini belirtti. C.A., "Ben içki içmeyi pek sevmediğim için E.T. bana kokteyl hazırlayacağını söyledi. Kokteyli içtikten bir süre sonra bilincimi kaybettim" dedi.

Gözünü açtığında O.C.’ın kendisini cinsel saldırıya maruz bıraktığını fark ettiğini vurgulayan C.A., "Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum" ifadelerini kullandı. Kendine geldiği fark edilince fiziksel şiddete maruz bırakıldığını söyleyen C.A., "Kıyafetlerimi giymek istedim, izin vermediler" diye konuştu.

C.A. sözlerine şöyle devam etti:

"Tamamen kendime geldiğimde şikayetçi olacağım söyledim. Bunun üzerine beni tehdit ettiler. Sonra Ege ile dışarı çıktık. Uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu söyleyerek çok pişmanım dedi. İnanmadım ama eşyalarım evde olduğu için dönmek zorunda kaldım. Eve dönünce O.C. ’Sen benim nasıl bir psikopat olduğumu bilmiyorsun. Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz. TV’ye çıkar ünlü olursun' diyerek tehdit etti. Benim nasıl cinsel saldırıya maruz bıraktıklarına dair bir de şarkı yapmışlar. E.T.’ın bilgisayarında gördüm bunu. Korktuğum için bir süre şikayetçi olamadım. Ailemin numarasını bulup her şeyi anlatacaklarını söylediler. Kimsenin bana inanmayacağını düşündüm, depresyona girdim. Bu süreçte kadınlar yanımda oldular, daha güçlü hissediyorum. Cezalarını çeksinler istiyorum."

Şikayetçi olduktan sonra sosyal medyadan E.T. ve O.C.’ı ifşa eden C.A., başka kadınlardan da benzer şeyler yaşadığına dair mesajlar aldı. Kendisine ulaşan bir kadınının da her iki isim tarafından iki gün boyunca eve hapsedildiğini söylediğini aktardı.

Birgün