Türk kadınlarına hakaret yağdıran Hintli fenomen yakalandı

İstanbul'da bir Hintli turistin çektiği ve sosyal medyaya yüklediği, Türk kadınlarına yönelik hakaret yağmurunun yer aldığı video infial yarattı. Küstah Hintli turist gözaltına alındı.

Sosyal medyada İstanbul'da çekilen ve Türk kadınlarına yönelik skandal hakaretlerin yer aldığı videolar gündeme bomba gibi düştü.

Hintli bir turist tarafından çekilerek internete yüklendiği belirlenen videolarda Hintli şüpheli Türk kadınlarına yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu görüldü.

YouTube üzerinden yapılan video paylaşımlarla ilgili soruşturmada Hintli küstahın Türk kadınlarına küfürler savurduğu tespit edilirken şüpheli sosyal medyadan kendisine gelen tepkilerin ardından bütün hesaplarını kapattı.

İstanbul'da Türk kadınlarını taciz ettiği videoları sosyal medyaya yükleyen "Türkiye'de bir Hint" başlıklarıyla yükleyen şüpheli videolarında Türk insanına ağır hakaretler savururken, Türk kadınları için 'mal' ifadesini kullandı.

Skandal videolarından birinde "sizce bu kadına bu gece tecavüz etmeli miyim?" ifadesiyle infial yaratan şüpheli Emniyet ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.