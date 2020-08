Türk Kozmetik Markası New Well Dünya’ya Açılıyor!

Geniş ürün yelpazesi ve profesyonel kozmetik ürünlerini ulaşılabilir fiyatlar ile tüketiciye sunan marka, sadece üretilen ürünlerle sınırlı kalmayıp bünyesinde istihdam eden her personelin gerekli eğitimlerden geçerek bilinçlenmesini sağlamaktadır.

Profesyonel makyaj ve kozmetik ürünleri son dönemlerin popüler uygulamaları arasında yer almaktadır. Bu nedenle profesyonel makyaj ve kozmetik ürünlerine olan rağbet her geçen gün artış göstermektedir. Uygun fiyatlı ürünleri ile kişisel bakım bilincini üst düzeye çıkarmayı hedefleyen New Well, gerçekleştirdiği özel projeler ile de büyük bir farkındalık yaratıyor.

Geniş ürün yelpazesiyle yüksek kalite ve çeşitliliği bir araya getiren New Well, birçok Avrupa ve Arap ülkesine ihracat sağlıyor. Profesyonel kozmetik markası, Türk kozmetiğinin kalitesini tüm Dünya’ya duyuruyor.

Başarılı marka konu ile ilgili; “Türkiye’de ve Dünya’da kozmetik sektöründe geldiğimiz noktayı daha iyilerini yaparak en üst seviyelere taşımak, ve bunu yaparken de insan ve çevre sağlığını gözeterek, sürekli ilerleyen teknolojiyi takip ederek en yüksek kaliteyle markalaşmak amacıyla yola çıktık. Türk kozmetiğinin kalitesini Dünya’ya duyurarak, kozmetik pazarının her noktasında marka bilinilirliğini arttırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Global ekonomiye değer katmak ve kişisel bakım bilincini yaygınlaştırmak adına çalışmalarınız devam etmekte.” İfadelerini yer veriyor.

Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı, makyaj aksesuarları, tırnak bakımı gibi birçok farklı kategoride uygun fiyatlı ürünler üreten New Well Kozmetik deneyimli AR-GE ekibi, laboratuvarlarında kullandığı ekipmanlarla üretimin ilk aşamasından itibaren analizleri yaparak uygunluk oranlarını test etmektedir.

Make-up artistlerin severek kullandığı başarılı kozmetik ürünlerini tüm kadınlar için ulaşılabilir kılan New Well Kozmetik, kusursuz uygulamalar için özel ürünler tasarlıyor. Yüksek pigmentasyon, kalıcılık ve daha fazlası için newwell.com.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ünlü kozmetik markasının “kalite” anlayışı sadece üretilen ürünlerle sınırlı değil! Bünyesinde istihdam eden her personelin gerekli eğitimlerden geçerek tüketicilerine bilinçli destek vermesini sağlıyorlar. Böylece başarılı kozmetik ürünleri doğru yönlendirmeler ile doğru kişilere ulaşıyor.

New Well Kozmetik ürünlerini incelemek ve markanın faaliyetlerini takip etmek için newwell.com.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.