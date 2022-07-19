Türk Lirası, Dolar ve Euro karşısında yılın en düşük seviyesinde!

Yeni haftaya da yükselişle başlayan piyasalarda Dolar/TL ve Euro/TL kurları 2022 yılının 'en yüksek seviyelerini gördü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü'nün birleştiği tatil haftasının ardından yeni haftaya da yükselişle başlayan piyasalarda TCMB'nin kritik faiz kararı beklerken Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürüyor.

Dolar/TL kuru 2022'den beri en yüksek seviyesini gördü. 17,55'ten işlem gören dolar/TL paritesi bu seviyeye en son kur korumalı mevduat sistemi açıklanmadan önce ulaşmıştı. Dolar kurunun ardından Gün içerisinde en yüksek 18.0047'den işlem gören Euro/TL 2022 yılının zirvesine ulaşmış oldu.

Dolar/TL kuru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur Korumalı Mevduat Sistemi'ni açıklamasının ardından 22 Aralık'tan itibaren düşüş yaşamaya başladı. 20 Aralık akşamı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili yaptığı açıklamada 18 TL'lerden 11 TL seviyelerine gerileyen dolar ilerleyen dönemde tekrar yukarı ivme kazandı. Dolar bugün 17,55 seviyesine ulaşarak yıl içerisindeki zirvesini görmüş oldu.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 106,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin ardından resesyon endişelerinin tekrar gündeme geldiğini bildirdi.

CDS'in 900 baz puana yakın seyri dış borçlanma maliyetini çift yaneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor.

21 Temmuz Perşembe günü toplanacak olan TCMB Para Politikası Kurulu'nda politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,46 TL'den başlayan Dolar 17,58 TL'den, 17,75 TL'den başlayan Euro 18,02 TL'den, 20,93 TL'den başlayan Sterlin ise 21,13 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 17,4880 lira, avronun satış fiyatı ise 17,7600 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.713 dolardan,

959 TL'den başlayan Gram altın 967 TL'den,

1.543 TL'den başlayan çeyrek altın 1.556 TL'den,

6.349 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.402 TL'den,



10,52 TL'den başlayan Gümüş ise 10,66 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 21 bin 897 Dolar, Ethereum ise bin 531 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol fiyatında düşüş sürüyor

Petrol piyasasında yeni hafta yükselişle başladı. ABD ham petrolü 101 doların üzerinden işlem görürken, Brent petrol de 105 dolar seviyesini aştı. ABD ham petrolü geçen hafta yüzde 7'ye varan düşüş kaydetmişti. Fiyatlardaki yükselişte, zayıflayan dolar endeksi ve arz daralmasına ilişkin endişeler etkili oldu.