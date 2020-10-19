Türk Lirası'nda erime büyüyor... Dolar, Euro ve altın yine rekor seviyede

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Dolar, haftanın ilk iş günü 19 Ekim 2020 sabahında 7,90 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Dolar/TL, spot piyasada 7,9028 lira alış fiyatı, 7,9129 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saatlerde 9,2523 lira alış fiyatı, 9,2653 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Sterlin/TL ise 10,24 TL'den işlem görüyor.
ONS'u 1.903 dolardan fiyatlanan altında, çeyrek altın 779/795, gram altın 480/485, Cumhuriyet altını ise 3.205/3.238 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Konut metrekare fiyatları tarihi zirvesini gördü
Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, yükselişini 17 aydır sürdürerek ağustos sonunda 3 bin 530 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü.
İstanbul'da metrekare fiyatı bir yılda 1.000 lirayı geçti
Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da konut metrekare ortalama birim fiyatı, 2018'in ekim ayında 5 bin 123 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Nisan 2019'a kadar gerileyen metrekare fiyatı, 4 bin 632 liraya kadar inmişti. Metrekare fiyatı, geçen yılın mayıs ayından bu yana yükselişini sürdürerek ağustos sonu itibarıyla 5 bin 767 lira ile rekor kırdı.
Başkentte fiyatlar yaklaşık yüzde 20 arttı
Başkent Ankara'da konut metrekare fiyatları 2 yıldır 2 bin liranın üzerinde seyrediyor. 15 aydır yükseliş eğilimini sürdüren metrekare fiyatları, ağustos sonu itibarıyla 2 bin 641 lira ile en yüksek seviyesini gördü.
İzmir'de fiyatlar 4 bin lirayı aştı
Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'de son yıllarda markalı projeler ve A plus konutların artması fiyatlara da yansıdı. İzmir'de üst üste 14 ay artan konut metrekare fiyatları, ağustosta 4 bin 120 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü.
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