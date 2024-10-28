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Türk mühendislerin geliştirdiği SİPER envantere girdi

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER Ürün-1'in, TSK envanterine dahil olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "SİPER'in ardı vatan" ifadesini kullanarak, "Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde gök vatanın kalkanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

SİPER sisteminin, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabileceğini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak SİPER Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Cumhuriyet'imizin 101. yılında milletimize armağan olsun."

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de SİPER'in Türkiye'nin hava savunmasında etkin bir caydırıcılık sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Türk mühendisliğinin özgün ve milli eseri, uzun menzilli bölge hava savunma sistemimiz SİPER Ürün-1'i Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Cumhuriyet'imizin 101. yılında, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun."

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER Ürün-1'in, TSK envanterine dahil olduğunu duyurdu.

Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunmadaki muhafızı olacak

Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe projesi, Türk şirketlerinin son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli sistemlerle bir kalkan oluşturulmasını sağlayacak.

Çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için "sistemler sistemi" olarak nitelendirilen Çelik Kubbe projesi için ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK SAGE ile MKE işbirliğine odaklanıldı. Bu firmaların geliştirdiği yerli ve milli sistemler, yapay zekadan da yararlanılarak birbirine entegre edilecek.

İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER Ürün-1'in, TSK envanterine dahil olduğunu duyurdu.

 

AA

Etiketler siper çelik kubbe gök vatan hava savunma sistemi TSK envarter
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