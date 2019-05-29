  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Mayıs 2019 22:04

Türk NASA çalışanı serbest bırakıldı

Reuters Haber Ajansı Trump Erdoğan görüşmesinin hemen ardından Türkiye'de tutuklu bulunan NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığını yazdı. Gölge, Hatay'da gözaltına alıp 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türk NASA çalışanı serbest bırakıldı
A+ A-

FETÖ’den tutuklu Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) çalışanı Serkan Gölge’nin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Reuters'ın haberine göre, Gölge’nin eşi NASA’da çalışan eşinin serbest bırakıldığını açıkladı.

NASA çalışanı 38 yaşındaki Gölge, 2016'de Hatay'da gözaltına alınmış ve FETÖ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.

Gölge, Şubat 2018'de 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD, mahkumiyet kararının "güvenilir deliller olmaksızın" alındığını ve bundan dolayı kaygı duyulduğunu açıklamıştı.

nasa çalışanı , türk , serkan gölge
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM