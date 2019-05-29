Türk NASA çalışanı serbest bırakıldı

FETÖ’den tutuklu Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) çalışanı Serkan Gölge’nin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Reuters'ın haberine göre, Gölge’nin eşi NASA’da çalışan eşinin serbest bırakıldığını açıkladı.

NASA çalışanı 38 yaşındaki Gölge, 2016'de Hatay'da gözaltına alınmış ve FETÖ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.

Gölge, Şubat 2018'de 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD, mahkumiyet kararının "güvenilir deliller olmaksızın" alındığını ve bundan dolayı kaygı duyulduğunu açıklamıştı.