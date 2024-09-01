Türk Ordu tarihinde bir ilk: Kadın komutanlar birinci oldu

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu'nu birincileri sosyal medyada gündem oldu.

Bu seneki Harp Okulları'nın mezuniyet törenine kadın komutanlar damga vurdu. Kara Harp Okulu'nda Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda devre birinciliğini İkra Kuyumcu aldı. İkra Kuyumcu 2020 İzmir Amerikan Lisesi mezunu.

Cumhuriyet’in 100’ncü yılında Türk Silahlı Kuvvetleri gerçek Türkiye Yüzyılını başlattı.

Birinciler diplomalarını Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.

Erdoğan, "Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde gerekse Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu tabii bizim için ayrı bir şeref nişanesi. Demek ki kızlarımız başarır, başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır." dedi.

KARA HARP OKULU DEVRE BİRİNCİSİ EBRU EROĞLU

DENİZ HARP OKULU DEVRE BİRİNCİSİ ŞEYDA YILDIRIM

HAVA HARP OKULU DEVRE BİRİNCİSİ İKRA KUYUMCU

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