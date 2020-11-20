SON DAKİKA
EN YÜKSEK GÜNLÜK ÖLÜM SAYISI GÖRÜLDÜ! İŞTE SON 24 SAATİN KORONA TABLOSU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Kasım 2020 17:25

Türk paraşütçü rüzgara kapılınca ülke değiştirdi

Sabah saatlerinde rüzgar akımına kapılan Türk paraşütçü Mahmut Ertunç, Lübnan’da bulunan bir sahile iniş yaptı.

A+ A-

Lübnan’da sabah saatlerinde Zahrani bölgesindeki sahile planör olarak adlandırılan motorlu bir paraşüt iniş yaptı. Türk olduğu öğrenilen paraşütçünün inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlendi. Lübnan polisi tarafından iniş yapan kişinin kimlik tespiti yapıldı. İngilizce konuşan paraşütçünün Mahmut Ertunç Türk olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan paraşütçü, Türkiye’nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgara kapıldığını ve rüzgarın sürüklemesi sonucunda Lübnan kıyılarına zorunlu iniş gerçekleştirdiğini söyledi. Akıllara durgunluk veren olayla ilgili Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken Mahmut Ertunç’un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi.

İHA

libya , paraşüt
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM