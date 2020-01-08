  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Ocak 2020 16:24

Türk pasaportunun değeri düştü

Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Türkiye pasaportu geçen yıla göre üç sıra gerileyerek 55'inci oldu. Listenin zirvesinde ise Japonya pasaportu yer alıyor.

Türk pasaportunun değeri düştü
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Japonya pasaportu, en güçlü pasaportlar sıralamasında son iki yılda olduğu gibi yeniden ilk sırada yer aldı.

Japonya pasaportuyla 191 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. Türkiye pasaportu geçen yıla göre üç sıra gerileyerek 55'inci oldu. Türkiye pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebiliyor.

Listede Türkiye, Rusya Federasyonu, Mikronezya, Bosna Hersek, Gürcistan ve Arnavutluk'un hemen gerisinde, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Çin, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerinse önünde yer alıyor.

İLK 10’DAKİ ÜLKELER

BBC Türkçe’nin haberine göre; pasaportlarla hangi ülkelere vizesiz girilebildiğini ölçen 2020 Henley Pasaport Endeksi'nde ilk 10 şöyle:

EN ZAYIF PASAPORTLAR

2006'dan beri yayımlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı İdaresi (IATA) verileri temel alınarak hazırlanan listede pasaportları en zayıf olan ülkelerse şöyle:

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
pasaport , türk pasaportu , türkiye pasaportu , en değerli pasaportlar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM