Türk-Rus 5. ortak devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,' Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı' ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı” bilgisini paylaştı. Paylaşımda, ortak kara devriyesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.