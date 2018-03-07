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  3. 07 Mart 2018 15:51

Türk savaş uçakları Cinderes'i bombaladı

TSK ve ÖSO Afrin'de ilerleyişini sürdürürken, Cinderes'teki terör hedefleri havadan vuruldu.

Türk savaş uçakları Cinderes'i bombaladı
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Zeytin Dalı Harekatı'nda bir sonraki hedef Cinderes; Afrin'e giden yolda kritik bir nokta. Türk savaş uçakları, bir kez daha bölgedeki terör hedeflerini vurdu.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Kafr Cenne Köyü'nde kontrolü sağladı. Burası, Afrin ilçe merkezinden önceki son büyük yerleşim.

Afrin'e kuzeydoğudan açılan yolu kontrol etmesi ve terör örgütünün doğu kanadındaki önemli savunma hatlarından biri olması nedeniyle stratejik önemdeydi.

Köyün teröristlerden temizlenmesiyle, Afrin ilçe merkezinden önceki son büyük yerleşim de ele geçirilmiş oldu.

Öte yandan terör örgütü YPG'nin Afrin'in dört bir tarafını hendek ve toprak setlerle çevirdiği ortaya çıktı.

Set ve hendeklerin, bölgedeki terör örgütleri tarafından hem mevzi hem de engel sistemi olarak tasarlandığı tespit edildi. Hendeklerin, yaklaşık 2 metre genişliğe ve 2 metre derinliğe ulaştığı belirlenirken; toprak setlerin yüksekliğiyse 2-3 metreyi buluyor.

Cinderes'te şehir savaşı başladıCinderes'te şehir savaşı başladı

 

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