Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyinde teröristlere bomba yağdırdı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.



Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam… pic.twitter.com/f79WIC0nO0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2024

DHA