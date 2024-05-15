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  3. Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyinde teröristlere bomba yağdırdı

Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyinde teröristlere bomba yağdırdı

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi. 

DHA

Etiketler PKK ırak Kuzey Irak terörist
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