  3. Türk Telekom fiber istasyonlarıyla 5G’ye hazır

Türk Telekom, fiber ağ uzunluğunu 514 bin km’ye, 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonlarının oranını yüzde 56’ya yükseltti.

Türkiye’nin dijital geleceğine yön veren Türk Telekom, 5G frekans ihalesi sonrası Türkiye’nin dijital omurgasını güçlendirecek yatırımlarına devam ediyor. Yüksek hızlı bağlantı deneyimi sunma amacıyla 81 ilin her köşesine uzanan fiber ağ uzunluğunu 514 bin kilometreye taşıyan Türk Telekom, 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı yüzde 56’ya yükseltti. 1 Nisan’da hizmete girecek 5G’de abone bazında en yüksek kapasiteye sahip operatör olan Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı, yeni nesil teknolojileri etkin biçimde uygulama deneyimi ve yenilikçi dijital hizmetleriyle 5G dönemine yön vermeyi hedefliyor. 

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Türkiye’yi geleceğin teknolojilerine hazırlamak amacıyla yüksek hızlı bağlantı sağlayan fiber altyapımızı 81 ilin her köşesine taşıyoruz. 2025 üçüncü çeyrek itibarıyla 514 bin kilometreye ulaşan fiber ağımız; 33,9 milyon haneyi kapsıyor. 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranımızı ise dünya için 2030’da hedeflenen oranın ötesine taşıyarak yüzde 56’ya yükselttik. Bu oran, yalnızca bugünün değil, yarının bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir eşiktir. Güçlü altyapımız, fiber istasyonlarımız ve sağlık, tarım, ulaşım, spor ve kültür sanat gibi alanlarda yürüttüğümüz öncü çalışmalarla 5G’ye en hazır operatör olarak, yeni nesil teknolojileri etkin biçimde uygulama yetkinliğimiz ile dijital geleceğin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. 

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, 5G ihalesinin ardından Türkiye’nin 81 ilinde stratejik yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.  Türkiye’yi yeni nesil teknolojilerle buluşturma vizyonu doğrultusunda fiber altyapı uzunluğunu 514 bin kilometreye ulaştıran Türk Telekom, fiber hane kapsamasını 33,9 milyona, fiber abone sayısını ise 14,2 milyona yükseltti. Türkiye’nin dört bir yanında yüksek hızlı interneti yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda önemli bir eşiği daha aşan Türk Telekom, 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranını ise yüzde 56’ya çıkardı.  5G’de abone başına yüksek bant genişliğine sahip olan Türk Telekom, fiber istasyonları ve öncü 5G çalışmaları ile iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olmayı hedefliyor. 

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Türkiye’yi geleceğin teknolojilerine hazırlamak amacıyla yüksek hızlı bağlantı sağlayan fiber altyapımızı 81 ilin her köşesine taşıyoruz. Türk Telekom olarak, sabit imtiyaz sözleşmemizin yenilenmesiyle birlikte dijital geleceğin inşasına yönelik stratejik yatırımlarımıza büyük ivme kazandırdık. İmtiyaz sözleşmemiz süresince ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı sunacağız. 2025 üçüncü çeyrek itibarıyla 514 bin kilometreye ulaşan fiber ağımız; 33,9 milyon haneyi kapsıyor. 2030’a kadar; FTTH/B hane kapsamamızı 37 milyona, FTTH/B abone sayımızı ise 17 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.  5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranımızı ise dünya için 2030’da hedeflenen oranın ötesine taşıyarak yüzde 56’ya yükselttik. Bu oran, yalnızca bugünün değil, yarının bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir eşiktir. 16 Ekim’de gerçekleştirilen 5G frekans ihalesinde istediğimiz frekansları aldık ve 5G’de abone başına en büyük bant genişliğine sahip operatör konumundayız. Güçlü altyapımız, fiber istasyonlarımız ve sağlık, tarım, ulaşım, spor ve kültür sanat gibi alanlarda yürüttüğümüz öncü çalışmalarla 5G’ye en hazır operatör olarak, yeni nesil teknolojileri etkin biçimde uygulama yetkinliğimiz ile dijital geleceğin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. 

