  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türk Telekom Muud’dan kişisel müzik hafızası: Zamanda Yolculuk

Türk Telekom Muud’dan kişisel müzik hafızası: Zamanda Yolculuk

Türk Telekom Muud’dan kişisel müzik hafızası: Zamanda Yolculuk
Güncelleme:

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, kullanıcıların müzikle kurduğu bağı daha kişisel ve anlamlı bir deneyime dönüştüren “Zamanda Yolculuk” özelliğini kullanıma sundu. Dinleyicilerin yıllar içinde şekillenen dinleme alışkanlıklarından beslenen bu özellik, müzik geçmişine yeniden bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Böylece her kullanıcıya kendine özgü bir müzik hikâyesi oluşturma fırsatı sunuluyor.

Muud, kullanıcı deneyimini zenginleştiren yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. “Zamanda Yolculuk” özelliği sayesinde kullanıcılar, geçmiş yıllardaki dinleme alışkanlıklarından yola çıkılarak kendileri için oluşturulan özel listelere ulaşabiliyor. Yıllara, mevsimlere ve müzik türlerine göre şekillenen bu listeler, Muud dinleyicilerinin müzikle şekillenen anılarını yeniden keşfetmelerine olanak tanırken aynı zamanda kişisel müzik hafızalarına dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

Şarkılarla şekillenen anılar yeniden keşfediliyor

Her dönemin hayatımızda farklı bir karşılığı bulunuyor. Bazen bir yolculuğa eşlik eden bir şarkı, bazen özel bir anı ya da hayatın belirli bir dönemini tanımlayan bir melodi yıllar sonra yeniden karşımıza çıkabiliyor. Muud’un “Zamanda Yolculuk” özelliği, kullanıcıların müzikle kurduğu bu kişisel bağları görünür kılarak onları kendi müzik geçmişlerinde özel bir yolculuğa davet ediyor.

Tamamen üyelerin kendi dinleme alışkanlıklarından beslenerek oluşturulan listeler, her kullanıcıya özel kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Geçmiş yıllarda en çok dinlenen şarkılar, belirli dönemlerde öne çıkan türler ve tekrar tekrar dinlenen parçalar bu özellikle yeniden gün yüzüne çıkarken dinleyiciler müzik zevklerinin zaman içindeki değişimini de keşfedebiliyor.

Yıl sonu özetlerini beklemeye gerek bırakmayan “Zamanda Yolculuk”, müzik geçmişine her an erişilebilen dinamik bir deneyim sunuyor. Kullanıcı alışkanlıklarını gelişmiş teknolojiyle analiz eden özellik, müziğin yalnızca dinlenen değil, aynı zamanda yaşanan ve hatırlanan bir deneyim olduğunu da ortaya koyuyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Mauro Icardi ile nişanlısı China Suarez'in Maldivler'deki sansürlü +18 tatili olay oldu!
Mauro Icardi ile nişanlısı China Suarez'in Maldivler'deki sansürlü +18 tatili olay oldu!
MetroPOLL'den çarpıcı anket: Tüm siyasi partilerin seçmenlerinin tepkisi dikkat çekti!
MetroPOLL'den çarpıcı anket: Tüm siyasi partilerin seçmenlerinin tepkisi dikkat çekti!
Ünlü oyuncudan Teşkilat dizisine duygulandıran veda... 2 ismi öve öve bitiremedi!
Ünlü oyuncudan Teşkilat dizisine duygulandıran veda... 2 ismi öve öve bitiremedi!
20 kilo birden zayıflamıştı... Güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı
20 kilo birden zayıflamıştı... Güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı
Spiker Damla Uğurtürk, Okan Buruk'la çekildiği ve olay olan fotoğrafı sildi
Spiker Damla Uğurtürk, Okan Buruk'la çekildiği ve olay olan fotoğrafı sildi
Dehşete düşüren olay: İnşaat işçisi, baltayla 3 kişiyi ağır yaraladı!
Dehşete düşüren olay: İnşaat işçisi, baltayla 3 kişiyi ağır yaraladı!
İstanbul'da kentsel dönüşüm faciası: Ölü ve yaralılar var!
İstanbul'da kentsel dönüşüm faciası: Ölü ve yaralılar var!
Metrobüs durağındaki ''yan bakma'' cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı!
Metrobüs durağındaki ''yan bakma'' cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı!
Etiketler türk telekom Muud zamanda yolculuk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erken seçime hazırlık mı ? Erdoğan'dan büyük revizyon hazırlığı! Erken seçime hazırlık mı ? Erdoğan'dan büyük revizyon hazırlığı! AK Partililerin içkili, köçekli ''aman genel merkez duymasın'' eğlencesi ortalığı karıştırdı AK Partililerin içkili, köçekli ''aman genel merkez duymasın'' eğlencesi ortalığı karıştırdı Spiker Damla Uğurtürk, Okan Buruk'la çekildiği ve olay olan fotoğrafı sildi Spiker Damla Uğurtürk, Okan Buruk'la çekildiği ve olay olan fotoğrafı sildi Metrobüs durağındaki ''yan bakma'' cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Metrobüs durağındaki ''yan bakma'' cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! İstifa dilekçesindeki bu ifade kaybettirdi... İşçi - işveren davaları için bir emsal karar daha! İstifa dilekçesindeki bu ifade kaybettirdi... İşçi - işveren davaları için bir emsal karar daha! Eşini sokak ortasında katleden caninin ifadesi ortaya çıktı Eşini sokak ortasında katleden caninin ifadesi ortaya çıktı 20 kilo birden zayıflamıştı... Güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı 20 kilo birden zayıflamıştı... Güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Çılgın Sayısal Loto'da tarihi rekor: 1,1 Milyar TL'lik ikramiye 1 kişiye çıktı! Çılgın Sayısal Loto'da tarihi rekor: 1,1 Milyar TL'lik ikramiye 1 kişiye çıktı! Ünlü oyuncudan Teşkilat dizisine duygulandıran veda... 2 ismi öve öve bitiremedi! Ünlü oyuncudan Teşkilat dizisine duygulandıran veda... 2 ismi öve öve bitiremedi! Aracıları devreden çıkaran uygulama: Tarlada kilosunu 100 TL'den satıyor! Aracıları devreden çıkaran uygulama: Tarlada kilosunu 100 TL'den satıyor!
MetroPOLL'den çarpıcı anket: Tüm siyasi partilerin seçmenlerinin tepkisi dikkat çekti! MetroPOLL'den çarpıcı anket: Tüm siyasi partilerin seçmenlerinin tepkisi dikkat çekti! Evliliğini tek celsede noktalayan Survivor Sahra'dan olay sözler: ''Pisliklerden Kurtulmak İçin...'' Evliliğini tek celsede noktalayan Survivor Sahra'dan olay sözler: ''Pisliklerden Kurtulmak İçin...'' ''Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesi yasaklandı'' denildi, soruşturma başlatıldı! ''Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesi yasaklandı'' denildi, soruşturma başlatıldı! Yargıtay'dan çalışanlara müjde: Yıllık izin hesabında hafta tatili ve bayramlar düşülemeyecek! Yargıtay'dan çalışanlara müjde: Yıllık izin hesabında hafta tatili ve bayramlar düşülemeyecek! Özgür Özel'den TBMM önünde tarihi çıkış: ''Yargı darbesini püskürttünüz, önce Kurultay!'' Özgür Özel'den TBMM önünde tarihi çıkış: ''Yargı darbesini püskürttünüz, önce Kurultay!'' Mauro Icardi ile nişanlısı China Suarez'in Maldivler'deki sansürlü +18 tatili olay oldu! Mauro Icardi ile nişanlısı China Suarez'in Maldivler'deki sansürlü +18 tatili olay oldu! Altın fiyatları ABD'den gelecek habere odaklandı, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi! Altın fiyatları ABD'den gelecek habere odaklandı, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi! Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen sözler: ''Kim pavyon köşelerinde para aldıysa...'' Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen sözler: ''Kim pavyon köşelerinde para aldıysa...'' CHP'li 72 il başkanından ortak kurultay çağrısı: ''Bu tarihten önce olmalıdır'' CHP'li 72 il başkanından ortak kurultay çağrısı: ''Bu tarihten önce olmalıdır''