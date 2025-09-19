Türk Telekom Ventures geleceğin girişimlerini dünya sahnesine taşıyor

Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, yenilikçi ve dönüştürücü teknolojilerde öne çıkan girişimleri global arenaya taşıyan köprü olma rolüyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’de girişimcilik ekosistemine yıllardır katkı sunan Türk Telekom, yenilikçi girişimlerin doğmasına ve yeni nesil teknolojilere odaklanan projelerin dünya sahnesine taşınmasına aracılık etmeyi sürdürüyor. Türk Telekom’un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures, dünyanın önde gelen girişim sermayesi fonları (VC), kurumsal girişim sermayesi şirketleri (CVC) ve üst düzey yöneticilerini Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir araya getiren “Global Value Growth” etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Ayrıca Türk Telekom Ventures ile birlikte Cellnex, Du, KPN, MTN, NGP Capital, NOS, Omantel, Orange, Swisscom, TIM ve Telefonica’nın da içinde bulunduğu 12 telekom operatörü ve 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren “Alaian” Network üyelerinin de yer aldığı etkinlikte, girişimler, dünyanın farklı bölgelerinden gelen yatırımcılarla aynı platformda buluşarak yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatları için görüşmeler gerçekleştirdi.

“Girişimlere yeni yatırım fırsatları ve uluslararası iş birlikleri için köprü oluyoruz”

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda girişimcilik en büyük itici güç. Türk Telekom Ventures olarak, girişim ekosistemini desteklemeyi uzun yıllardır önceliklerimizin merkezine koyuyor; PİLOT hızlandırma programımız ve yatırımlarımızla girişimcilerimizin yanında oluyoruz. Türkiye’yi yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirmek, ülkemize değer katmak ve girişimlerimizi dünya sahnesine taşımak vizyonuyla çalışıyoruz. Bu kapsamda; küresel bir networkü, Türkiye’deki girişim ekosistemiyle buluşturmak bu vizyonun önemli bir parçasını oluşturuyor. AKM’de düzenlediğimiz Global Value Growth etkinliği ile girişimlerimiz için yeni yatırım fırsatları ve uluslararası iş birlikleri geliştirmek anlamına geliyor. Girişim ekosistemimizi geliştirmek adına TT Ventures PİLOT ile bugüne kadar 131 girişime toplamda 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağladık. Bu girişimlerden 79’u yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 58 milyon dolarlık yatırım aldı. Kuzey Amerika’dan Güney Amerika’ya, Asya’dan Avrupa’ya pek çok ülkede faaliyet gösteren PİLOT mezunu girişimlerin portföy değeri 2025 yıl ortası itibarıyla 423 milyon dolara ulaştı. Türk Telekom Ventures ile bugüne kadar yatırım yaptığımız girişimlerin toplam değerlemesi 576 milyon dolara ulaşırken girişimlerin toplam geliri gelinen aşama itibari ile 100 milyon dolara ulaştı. Bugün portföyümüzde yer alan girişimlerimizin değerlemesinin yüz milyonlarca dolara ulaşması, Türkiye’den çıkan fikirlerin küresel pazarlarda başarı yakalayabileceğinin en somut göstergesi. San Francisco’da bulunan ofisimiz ile Türkiye’den çıkan değerli fikirleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açıyor, dünyadaki yenilikçi fikirleri ise ülkemize taşıyarak Türkiye ve global pazarlar arasında köprü oluyoruz. Bunun en güçlü örneklerinden biri de üyesi olduğumuz Alaian Network. Bu iş birliği sayesinde Türkiye’den çıkan girişimler dünyanın herhangi bir noktasında büyüme imkânı bulurken, global girişimler de Türk Telekom ekosistemiyle ülkemizde yeni fırsatlar yaratabiliyor. Türk Telekom Ventures olarak biz, girişimciliği bir kültür olarak benimsiyor ve bu kültürü küresel ölçekte paylaşarak Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yeni başarı hikâyelerinin ortaya çıkmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Türk Telekom gibi güçlü bir ortağımız olduğu için heyecan duyuyoruz”

Telefonica Alaian temsilcisi ve Wayra Genel Müdürü Agustin Moro, “Türkiye'de Türk Telekom gibi güçlü bir ortağımız olduğu için gerçekten heyecan duyuyoruz. Gelişmiş açık inovasyon stratejileri, sundukları eksiksiz araç seti (TT Ventures PİLOT hızlandırma programı), yatırım kapasiteleri ve sağlam başarı geçmişleri onları, Avrupalı telekom şirketlerinin Türkiye'deki girişim sermayesi (VC) ekosistemine erişmesi için mükemmel bir platform haline getiriyor. Tanıştığımız Türk girişimlerinin kalitesinden ve telekomünikasyon sektörü ile Alaian platformunun bir parçası olan 12 operatör ve tedarikçi için sundukları fırsatlardan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Global operatörlerin inovasyon iş birlikleri için oluşturduğu Alaian networküne dahil olan ilk Türk şirketi olan Türk Telekom TT Ventures, girişimlerin globale açılmasını kolaylaştırırken, yeni teknolojilere erişimi artırarak uluslararası düzeyde inovasyon liderliği rolünü güçlendiriyor.