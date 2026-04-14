Türk Telekom’dan Vitamin LGS ile 7. sınıf öğrencilerine ücretsiz sınav fırsatı

Türk Telekom’un iştiraki Sebit’in öğrencileri Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlamak amacıyla geliştirdiği Vitamin LGS, 7. sınıf öğrencileri için Türkiye genelinde ücretsiz deneme sınavı düzenliyor. Öğrencilerin gerçek bir LGS deneyimi yaşayacağı online sınav, 19 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Yapay zekâ destekli sistem, adayların hazırlık sürecinde ülke genelindeki durumlarını görerek doğru bir planlama yapmalarına olanak tanıyor.

Türkiye'nin öncü eğitim teknolojileri şirketi ve Türk Telekom’un iştiraki Sebit, ürettiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrenciyi eğitim serüvenleri boyunca desteklemeyi sürdürüyor. Sebit’in 38 yılı aşkın Ar-Ge deneyimiyle 8. sınıf öğrencileri için hayata geçirdiği Vitamin LGS; kişiselleştirilmiş çalışma programları, etkileşimli öğretmen anlatımları, performansı ve eksikleri gösteren detaylı gelişim raporları ve yıl boyunca iki haftada bir online bire bir canlı rehberlik desteğiyle sınava hazırlık döneminde öğrencilerin en büyük yardımcısı oluyor. 

Sınav hazırlığında öğrencileri dijital-basılı içerikleri ve iki haftada bir rehberlik görüşmeleriyle adım adım destekleyen Vitamin LGS, 7. sınıfta okuyan öğrenciler için Türkiye genelinde ücretsiz deneme sınavı düzenliyor. Öğrencilerin eksiklerini belirleyip çalışma planlarını optimize etmelerini hedefleyen LGS provası, 19 Nisan Pazar günü online olarak gerçekleştirilecek.

LGS formatında ve 7. sınıf konularını kapsayacak şekilde hazırlanan “7. Sınıflar için Vitamin LGS Türkiye Geneli Ücretsiz Deneme Sınavı”na katılmak isteyen adaylar, www.vitaminegitim.com  adresi üzerinden formu doldurarak ücretsiz kayıt işlemlerini yapabilirler.

Zengin içerik ve LGS hazırlığında uzman rehberliği 

Vitamin LGS, 16 bin soruluk dev dijital havuzu ve sistemle uyumlu 28 soru bankasıyla öğrencilere yeni nesil soruları çözme konusunda büyük bir deneyim kazandırıyor. Akıllı çalışma sistemiyle okuduğunu anlama, problem çözme ve analiz etme gibi üst düzey becerileri geliştiren platform; öğrencilerin gelişimini gösteren raporlar, “Adım Kartları Seti” ve yıl boyunca iki haftada bir uzmanlarla bire bir canlı rehberlik olanaklarını tek bir çatı altında buluşturuyor.

LGS birincilerinin tercihi

Sınava hazırlık sürecinde öğrencilere eksiksiz bir kaynak ve güvenilir yol haritası sunan Vitamin LGS, başarısıyla da öne çıkıyor. Platform; 2023, 2024 ve 2025 yıllarındaki LGS maratonlarında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alma başarısı gösteren 178 öğrencinin de tercihi oldu.

