  3. Türk Telekom’dan Yeni Nesil Tarifeler’e özel 5G uyumlu telefonlarda indirim fırsatı

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, “Herkes için 5G” vizyonu doğrultusunda müşterilerine avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyor. Türk Telekom’un sunduğu Yeni Nesil Tarifeler’e 24 fatura dönemi taahhütle geçen kullanıcılar, seçili 5G uyumlu telefonlarda 10.000 TL’ye varan indirim fırsatından yararlanabiliyor.

Türk Telekom, Türkiye’de 1 Nisan’da başlayacak olan 5G dönemi öncesi, kullanıcıları daha güçlü mobil internet deneyimi ve yüksek performanslı akıllı telefonlarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 24 ay sabit fiyat garantisiyle sınırsız mobil internet deneyimi sunan “Yeni Nesil Tarifeler”i tanıtan Türk Telekom, bu tarifelere geçiş yapan mevcut müşterilerini seçili 5G uyumlu telefonlarda 10.000 TL’ye varan indirim fırsatıyla buluşturuyor. Böylece kullanıcılar hem sınırsız internetli tarifelere geçiş yapabiliyor hem de 5G uyumlu telefonlara çok daha uygun fiyat ve koşullarla sahip olabiliyor. 

5G hızında mobil deneyim için güçlü paketler

Türk Telekom, sunduğu cihaz kampanyalarıyla müşterilerin 5G uyumlu telefonlara daha uygun fiyat ve koşullarla kolay erişmesini hedefliyor. Türk Telekom’un sınırsız konuşma ve mesajlaşma sunan Yeni Nesil Tarifeler’i, farklı mobil internet kullanım ihtiyaçlarına yönelik alternatif seçenekler sunuyor. Kampanya kapsamında müşteriler; 75GB ve sosyal medyada geçerli sınırsız internet içeren “Yeni Nesil Prime 75GB Cihazlı”, 100GB ve sosyal medyada geçerli sınırsız internet sunan “Yeni Nesil Prime 100GB Cihazlı” ve 150GB ve sosyal medyada geçerli sınırsız internet avantajı sağlayan “Yeni Nesil Prime 150GB Cihazlı” tarifelerinin yanı sıra her yöne sınırsız internet sunan “Yeni Nesil Prime Sınırsız Cihazlı” tarifeyi de tercih edebiliyor. Kampanya kapsamında sunulan avantajlar hakkında detaylı bilgiye Türk Telekom mağazalarından ve Türk Telekom eMağaza’dan ulaşılabiliyor.

