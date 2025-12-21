Türk uçakları Karadeniz semalarına havalandı

  1. Anasayfa
Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçakları ile eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarının katılımıyla eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu faaliyete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından videolu içerikle paylaştı.

Paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının Karadeniz üzerinde koordineli şekilde eğitim uçuşu icra ettiği anlara yer verildi.

