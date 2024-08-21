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Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı açıklandı

Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı açıklandı
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Göç İdaresi Başkanlığı, 2.5 milyon Suriyeli sığınmacıya vatandaşlık verildiği iddialarını yalanladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan hesabından yapılan yazılı açıklamada, bir televizyon programında Türkiye'deki Suriyelilere vatandaşlık verilmesi ile ilgili gerçek dışı iddiaların ortaya atıldığı belirtilerek, "Daha önce birçok defa ifade edildiği gibi ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısı 238 bin 768'dir. Bunların 134 bin 624'ü reşit, 104 bin 144'ü ise çocuktur. Yeni Kabine dönemimizde ise 101'i reşit, 82'si çocuk olmak üzere toplam 183 Suriye uyruklu kişi Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 2,5 milyon Suriye uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Bakanlığımızın Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin resmi sayıları ortadayken gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutum olup dezenformasyon içerikli bu iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi. 

"Türkiye'deki yabancı sayısı 4 milyon 250 bin"

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayılarına ilişkin iddialar üzerine açıklama yapmıştı. 
Bir televizyon programında "Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu" iddiasına yanıt verilen açıklamada Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayısının, Başkanlığın internet sitesinden şeffaf bir şekilde paylaşıldığı ve bu sayıların her hafta düzenli olarak güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

 "Ülkemizde bugün itibarıyla, 3 milyon 99 bin 524'ü geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 221 bin 353'ü uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar ve 1 milyon 104 bin 353'ü ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı bulunan yabancı bulunmaktadır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur." ifadelerine yer verildi.

DHA

Etiketler Göç İdaresi Başkanlığı türk vatandaşlığı Suriyeli
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