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Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı belli oldu

Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısının 200 bini aştığını duyurdu.

Sığınmacı tartışması devam ederken Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı belli oldu.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni bir açıklama geldi.

Soylu, "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi.

Bakan Soylu geçen hafta yaptığı açıklamada da Türkiye'de 3 milyon 762 binin üzerinde Suriyeli olduğu iddialarını yalanlamış, son 5 yılda gidenlerin sayısının 1,5 milyon kişiyi geçtiğini söylemişti.

Etiketler süleyman soylu türk vatandaşlığı alan suriyeli sayısı
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