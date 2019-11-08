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  3. 08 Kasım 2019 10:22

Türk ve Rus askerlerinden üçüncü ortak devriye

Milli Savunma Bakanlığı, Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusunda 3'üncü ortak kara devriyesine başladığını duyurdu.

Türk ve Rus askerlerinden üçüncü ortak devriye
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" denildi.

 




DHA

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