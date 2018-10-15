Türk ve Suudi ekip konsolosluğa girdi

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi.

Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi. Bu arada, incelemelerde bulunması beklenen Türk yetkililer, henüz konsolosluk binasına gelmedi.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşturulan ortak çalışma grubu, öğle saatlerinde ilk toplantısını yapmıştı.