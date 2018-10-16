Türk yetkili Cemal Kaşıkçı haberini doğruladı

CNN International, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti. CNN haberini Türk bir yetkiliye dayandırdı.

CNN International, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

CNN'nin ismini açıklamadığı bir Türk yetkiliye dayandırdığı iddiasına göre Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ve cansız bedeninin parçalara ayrıldığı iddiası doğrulandı.

CNN dün yayınladığı haberde de Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak “elçilikte sorgulama sırasında öldüğünü kabul edecekleri yönünde bir rapor hazırladığını" öne sürmüştü.