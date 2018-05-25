Türk Yıldızları'na Muharrem İnce ile hatıra pozu cezası

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş , Muharrem İnce ve ekibinin tokalaştığı 'SoloTürk ' ekibinde yer alan pilotların uçuşlarının iptal edildiğini belirtti.

Öte yandan Muharrem İnce 'nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni ziyareti sonrası, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, Rektörlük tarafından görevden alındı.

İşte Yarkadaş'ın attığı tweet:

"AKP, sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sn. Duran'ı değil, 19 Mayıs günü İnce'yle birlikte Samsun Havalimanı'nda gösteri uçuşundan dönerken karşılaştığımız Türk Yıldızları'nı da cezalandırdı. Pilotların yapacağı diğer gösteri uçuşları da iptal edildi. İşte bunun adı korkudur."

AKP, sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sn. Duran'ı değil, 19 Mayıs günü İnce'yle birlikte Samsun Havalimanı'nda gösteri uçuşundan dönerken karşılaştığımız Türk Yıldızları'nı da cezalandırdı. Pilotların yapacağı diğer gösteri uçuşları da iptal edildi. İşte bunun adı korkudur. pic.twitter.com/pD9LeD82sG — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 25 Mayıs 2018

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı görevden alındı