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  3. 11 Aralık 2020 11:27

Türk yolcunun iç çamaşırından 3.3 milyon TL çıktı

Almanya'dan Türkiye'ye gelmek üzere Düsseldorf Havalimanı'na giden Türk yolcunun üzerinden çıkanlar görenleri şoke etti. Üzerinden 3.3 milyon TL para çıkan yolcu vergi kaçakçılığından yargılanacak. Kaynak: Türk yolcunun iç çamaşırından 3.3 milyon TL para çıktı

Türk yolcunun iç çamaşırından 3.3 milyon TL çıktı
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Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Almanya'nın Düsseldorf kentinden Türkiye'ye gelmek isteyen 50 yaşındaki bir Türk yolcunun iç çamaşırı ile ayakkabılarından 350 bin euro (3.3 milyon TL) ele geçirildi. Kimsenin kendinden şüphelenmeyeceğini düşünerek oldukça rahat bir şekilde havalimanına geldiği belirtilen yolcudan şüphelenen polisler, özel olarak yapılmış ayakkabı tabanından 250 bin euro çıkardı. Daha sonra yolcunun üst araması yapıldı ve iç çamaşırında da 100 bin euro bulundu.

VERGİ KAÇAKÇILIĞINDAN YARGILANACAK

Paranın kendisine ait olmadığını öne süren yolcu, bu kişinin ismini unuttu. Adı açıklanmayan şahıs, hem bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek vergi kaçakçılığından yargılanacak hem de hakkında kara para soruşturması yapılacak. 

Sözcü

kaçakçılık , para , iç çamaşırı , vergi kaçakçılığı
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