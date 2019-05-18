Türkan Saylan ölümünün 10. yılında anılıyor

Akademisyen, yazar, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, 10 yıl önce bugün yaşama gözlerini yumdu.

Kardelen projesi ile binlerce genç kıza umut ışığı olan Saylan, ölümünün 10. yılında anılıyor.

Türkan Saylan kanser hastalığı ile boğuşurken FETÖ'cüler eliyle baskıya maruz kaldı. Ergenekon Operasyonları'nda kumpas kurulan isimlerden biriyken çevresindekileri korumak için elinden geleni yapmaktan geri durmadı.

Ergenekon kapsamında 12. dalgada Türkan Saylan’ın evi aranmıştı. Ardından başkanı olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) aranmış, binlerce çocuğun belgeleri alınmış ve dernek zor durumda kalmıştı.

Zihinlere kanser hastası haliyle kendisine destek için gelenlere el sallarkenki haliyle kazındı.

Türkan Saylan, "Eğer bir yerlerde bilime, demokrasiye, barışa, aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa, sönmeye hakkın yoktur, ışıyacaksın! Ölüme saniyeler kalsa bile..." sözünün hakkını yaşamının son anına dek verdi.

TÜRKAN SAYLAN BİLİM ÖDÜLLERİ

Ömrünü çocukların eğitimine ve halk sağlığına adayan, kumpas mağduru Türkan Saylan adına bu yıl dokuzuncusu verilecek olan “Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri” ise 25 Mayıs'ta sahibini bulacak.

Tören saat 19.00’da İstanbul Levent’te İş Kuleleri/İş Sanat’ta düzenlenecek olan törenin sunuculuğunu oyuncu Selen UÇER yapacak. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL’in açılış konuşmasıyla başlayacak olan törende, yönetmenliğini Nebil ÖZGENTÜRK’ün yaptığı ‘’Adı Türkan’’ adlı belgesel izlenecek.

Belgeselin ardından Yazar Ayşe KULİN Türkan SAYLAN’ı anlatacak. Çağdaş Yaşam Çocuk Korosunun sahneye çıkmasının ardından, program Türkan SAYLAN Sanat ve Bilim Ödülleri’nin verilmesiyle devam edecek. Son olarak uluslararası ödüllere sahip çok ses getiren Sirene Kadınlar Korosu’nun konseriyle gece son bulacak.

Türkan Saylan 9. Sanat ve Bilim Ödüllerinin sahipleri belli oldu

Sanat Ödülü: Sezer Ateş Ayvaz, Aysel Çelikel (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına), Nursel Duruel, Emine Birsen Ferahlı, Turhan Günay (Seçici Kurul Başkanı), Selim İleri ve Mehmet Zaman Saçlıoğlu'dan oluşan seçici kurul, sanat dalında “öykü” ödülünu bu yıl iki eser arasında paylaştırdı. Remzi Karabulut'un Köksüzler adlı eseri ve Sevgi Can Yağcı Aksel'in Kapıya Not Bıraktım adlı eseri sanat ödülünü aldı

Bilim Ödülü: Bilim Akademisi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle Genç Bilim İnsanları Ödül Programına (BAGEP) sağlık bilimleri alanından başvuran adaylar arasından bir kişiye BAGEP ödülünün yanı sıra “Türkan Saylan Bilim Ödülü” de verilmektedir Bilim Akademisi tıp seçici kurulu bu yıl Doç Dr. Fatma Alibaz Öner'i 9.Türkan Saylan Bilim Ödülü'nü aldı

