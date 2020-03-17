Türkçe koronavirüs haritası ! Vaka sayıları arttı

Türkiye, korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Dünyada hangi ülkede kaç korona virüs vakası var, Kaç vaka ölümle sonuçlandı merak ediliyor. Özellikle de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısındaki artışı açıklaması ile virüs takibi sıklaştı.

Korona virüs pandemisi dünyayı etkisi altına aldı ve hemen her ülkede korona virüs rakamları giderek artıyor. Korona virüse dair en güncel bilgileri almak isteyenler virüsün yayılmasıyla ilgili son durumu korona virüs haritası ile takip etmek istiyorlar.

TÜRKÇE KORONA VİRÜS HARİTASI

Mynet’in güncel ve Türkçe korona virüs haritası ile virüsün yayılma hızını, Türkiye dahil tüm ülkelerdeki korona virüs vaka sayısını, ölümle sonuçlanan vakaları takip edebilirsiniz. Ayrıca korona virüs haritası ile birlikte virüs ile ilgili son dakika haberleri aynı sayfada bulabilir ve son gelişmelerin nabzını tutabilirsiniz.

Koronavirüs aşısı test edilmeye başlandı (Koronavirüs aşısı bulundu mu?)r: Koronavirüs aşısı insanlı testlere başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geliştirilen aşı, 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs vakasının 47'ye yükseldiğini açıkladı..

Giresun Valiliği’nden umreden dönen vatandaşlarla ilgili açıklama yapıldı: Giresun Valiliği,Giresun’dan umreye giden ve önceki gün Giresun’a dönen 52 vatandaşın kontrollerinin yapıldığının belirten bir açıklama yaptı.

ABD'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 85'e yükseldi: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 4 bin 661, can kaybının ise 85'e yükseldiği bildirildi...

Koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: 3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, canlı yayında koronavirüs vaka sayısının yükselebileceğini belirterek, "3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TARİH TARİH KORONA VİRÜS SALGINI

Korona virüs haritası sayfamızda 31 Aralık’ta Çin’de başlayan sürecin Türkiye’ye kadar nasıl uzandığını adım adım görebilirsiniz.