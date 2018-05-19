Turkcell Atatürk'ü unuttu, sosyal medya yıkıldı

Turkcell gazetelere verdiği kutlama mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı isminden “Atatürk'ü Anma” bölümüne yer vermedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da imzasının yer aldığı Turkcell ilanında "Türk gençliğinin ve Türk sporunun bayramı kutlu olsun! Gençliğimiz için tüm Türkiye'de spor seferberliği başlatıyoruz. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Sprora Yönlendirme Projesi'yle Ne de olsa her şey Türk sporu için. #Turksporu" ifadeleri yer aldı.

Turkcell’in bu ilanına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Turkcell sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Turkcell’in paylaşımında“Şimdi, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlama zamanı! 19 Mayıs 1919” denildi.