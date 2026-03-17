  3. ''Türkçe'nin Başkenti'' Karaman'da Arapça İstiklal Marşı skandalı için 5 gün sonra soruşturma!

Türkçe'nin resmi dil ilan edildiği Karaman’da, İstiklal Marşı’nın kabulünün 105. yılı kutlamalarında İstiklal Marşı’nın Arapça okutulması infiale yol açarken, Karaman Valiliği sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Karamanoğlu Mehmet Bey’in yüzyıllar önce "Bugünden sonra divanda, dergahta ve bargahta Türkçeden başka dil konuşulmaya" fermanını verdiği Karaman'da 12 Mart Mehmet Akif Ersoy'u anma ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü etkinliklerinde milli marşımızın  Arapça okunması, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Valilikten Açıklama: "Tüm Yönleriyle İnceleniyor"

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepkilerin büyümesi üzerine Karaman Valiliği resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, programın başlangıcında marşın Türkçe okunduğu ancak ilerleyen bölümlerde ilk iki kıtanın Arapça seslendirildiği teyit edildi.

Valilik, "Kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Valiliğinin, sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, açılışta iki kıtası marş olarak Türkçe okunan ancak sonrasında program içeriğinde yer alan İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının Türkçe olarak okunmasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu programla ilgili olarak, kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır." 

 

Tepkiler Çığ Gibi Büyümüştü

Karaman gibi Türk dili için sembolik önemi en üst düzeyde olan bir ilde yaşanan bu skandal büyük etpki çekmişti. 

