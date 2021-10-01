''Türkçe'nin jandarması'' ünlü eleştirmen ve yazarı kaybettik

Eleştirmen ve yazar Hüseyin Movit, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 81 yaşında İstanbul'da vefat etti. Movit Basındaki Türkçe yanlışlarını tespit ederek paylaştığı için "Türkçe'nin jandarması" olarak tanınırdı.

Basındaki Türkçe yanlışlarını tespit ederek paylaşan Movit'in, yarın Balat'taki Ferruh Kethüda Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

HÜSEYİN MOVİT KİMDİR?

Hüseyin Movit, İstanbul’da 9 Ocak 1940'da dünyaya geldi. Babasının hastalığı sebebiyle eğitimine ara vererek 1963'te ticaret hayatına atıldı. Ortağı olduğu Hacı Salih Lokantası'ndan ayrılarak Balat Ayan Caddesi'nde bir iş yeri açıp, Almanya, Danimarka ve İngiltere'ye muhtelif gıda maddeleri ihraç etti. Movit, Gönen'de salça fabrikası, Çatalca'da konserve fabrikası işletmeciliği yaptı.

Emekli olduğu 1990 sonrasında televizyon, radyo, gazete, dergi ve ders kitaplarındaki yanlışları saptayıp telefon, mektup ve faksla uyarılarda bulunan Movit, 2 arkadaşıyla Türkçe Gönüllüleri-Dil İzleme Grubu'nu kurdu. Bugüne kadar 2 binden fazla dil ve genel kültür konulu makale kaleme alan Movit, tespit ettiği 20 binin üzerindeki yanlışı köşesine taşıdı.

Sosyal medya hesaplarında paylaştığı binlerce mesajla Türkçe konusunda geniş bir arşiv oluşturan yazar, yüzlerce radyo ve televizyon programına katıldı. Movit, 500’den fazla kitabı tashih ederek, yayına hazırlarken Balat-Fener Güzelleştirme ve Kültür Derneğinin kurucu başkanlığını da yaptı.

'Konuşamadığımız Türkçe ve …', 'Suçlular Aramızda/Medyacının El Kitabı', 'Türkçeyi Doğru Kullanalım', 'Yetişkinler İçin Türkçenin Doğrusu ve..' gibi eserleri bulunan Movit'in okuyucuyla buluşmayı bekleyen 'Balat-Meşhur/Balat-ı Meşru', 'Yamuk Türkçe Öğrenenler İçin', 'İntihalciler Kralı/Tek Kelime Katmadan Yedi Kitap Nasıl Yazılır?', 'Türkçesi Varken', 'Gazetecinin/Televizyoncunun/Radyocunun El Kitabı' ve 'Ayıptır Söylemesi' adlı çalışmaları da bulunuyor.