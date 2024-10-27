Türkeş'in oğlundan Bahçeli'ye çok ağır sözler

MHP'nin kurucusu merhum Alpaslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP lideri Bahçeli'ye eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya çok sert bir tepki göstererek "senin köşkünde ev hapsine çıksın, hangi odada kalacağına da sen karar ver" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin kurucusu Alpaslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye X platformu üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Türkeş, Bahçeli'nin Öcalan'ı ev hapsine alma isteğini hedef alarak, "Bahçevan, madem ömrünün son demlerinde Öcalan'ı çıkarmayı bu kadar istiyorsun, idamdan kurtardım, emek verdim İmralı’da besledim diye düşünüyorsun. O zaman senin köşkünde ev hapsine çıksın, hangi odada kalacağına da sen karar ver" ifadelerini kullandı.

Eleştirilerine devam eden Türkeş, "Sen evden giderken camdan sana el sallasın, hatta bahçeyi sulasın, ağaçları budasın. Ben anlamam diyorsa öğretirsin nasılsa, ne de olsa eski bahçevansın. Hadi asma suratını, artık mutlu ol sen de!" dedi.

Ayrıca, Türkeş, "Yalnız Öcalan uğruna can alıp can veririm diyen o ite söyle, onu SırmaCan yapacak nice gerçek ülkücü var hala Alparslan Türkeş'in emrinde!" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.