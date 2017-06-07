Tunceli'de bombalı tuzak: 2 asker yaralı
Tunceli'de bombalı tuzak: 2 asker yaralı
Yasak geldi ! O illerimizde sokağa çıkmak yasak
Yasak geldi ! O illerimizde sokağa çıkmak yasak
Türkiye'den flaş Katar hamlesi ! Kabul edildi
Türkiye'den flaş Katar hamlesi ! Kabul edildi
Ünlü gazeteden sevindiren çağrı ! ''Türkiye'ye gidin...''
Ünlü gazeteden sevindiren çağrı ! ''Türkiye'ye gidin...''
TFF 1. Lig maçları artık bu kanalda !
TFF 1. Lig maçları artık bu kanalda !
İncirlik Üssü'nde dikkat çeken hareketlilik
İncirlik Üssü'nde dikkat çeken hareketlilik
Erdoğan, Gül ve Akar Kayseri'deki iftarda buluşacak
Erdoğan, Gül ve Akar Kayseri'deki iftarda buluşacak
116 askeri taşıyan uçak radardan kayboldu
116 askeri taşıyan uçak radardan kayboldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Haziran 2017 20:30

Türkeş'ten Deniz Seki açıklaması

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Deniz Seki hakkındaki haberlere böyle tepki gösterdi.

Türkeş'ten Deniz Seki açıklaması
A+ A-

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada isim vermeden Deniz Seki ile ilgili haberlere tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Uyuşturucu satış ve kullanımında suçu sabit olan bir şahsın medyada marifet yapmışçasına halk kahramanı gibi takdimini doğru bulmuyorum." ifadesini kullandı.

Türkeş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ramazanda Müslüman Türk toplumunun örfüne, adet ve geleneklerine uymayan davranış sahiplerinin medyada bayraklaştırılmasını kınadığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Uyuşturucu satış ve kullanımında suçu sabit olan bir şahsın medyada marifet yapmışçasına halk kahramanı gibi takdimini doğru bulmuyorum. Özellikle medyanın gençlerimize olumsuz örnek teşkil edebilecek bu gibi konularda daha hassas davranmasını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

haber , halk kahramanı , deniz seki , tuğrul türkeş