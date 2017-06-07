Türkeş'ten Deniz Seki açıklaması

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada isim vermeden Deniz Seki ile ilgili haberlere tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Uyuşturucu satış ve kullanımında suçu sabit olan bir şahsın medyada marifet yapmışçasına halk kahramanı gibi takdimini doğru bulmuyorum." ifadesini kullandı.

Türkeş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ramazanda Müslüman Türk toplumunun örfüne, adet ve geleneklerine uymayan davranış sahiplerinin medyada bayraklaştırılmasını kınadığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Uyuşturucu satış ve kullanımında suçu sabit olan bir şahsın medyada marifet yapmışçasına halk kahramanı gibi takdimini doğru bulmuyorum. Özellikle medyanın gençlerimize olumsuz örnek teşkil edebilecek bu gibi konularda daha hassas davranmasını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.