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  3. 12 Nisan 2019 16:06

Türkiye 100 bin turistin dişinden 50 milyon dolar kazandı

Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ali Çakır, geçen yılda 100 bin turistin dişleri için 50 milyon dolar civarında döviz bıraktığını açıkladı.

Türkiye 100 bin turistin dişinden 50 milyon dolar kazandı
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Diş Malzemeleri Sanayici Ve İşadamları Derneği Başkanı Ali Çakır, "Geçtiğimiz yıl sadece diş için 100 bin turist ülkemize gelerek, 50 milyon dolar civarında döviz bıraktı. Bu yıl da bu rakamı IDEX İstanbul Fuarı'nın da katkısıyla yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Diş Malzemeleri Sanayici Ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Ali Çakır, Türkiye'ye diş tedavisi için özellikle Arap ülkelerinden yoğun bir ilgi olduğunu belirtti.

Çakır, "Dünyanın herhangi bir yerinden Almanya’ya implant tedavisi için giden bir turistminimum 10 bin avro civarında bir harcama yaparken, ülkemize gelen turistler bu hizmet için 3-4 bin avro gibi bir bedel ödüyor. Üstüne de ülkemizin doğal güzelliklerinden yararlanarak tatilini de yapıp ülkesine dönüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tek, bölgenin en büyük 3 fuarından biri olan IDEX İstanbul Fuarı'nda özellikle implant tedavisindeki teknolojilere ilginin büyük olduğunu belirten Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de sağlık turizminde özellikle saç ve dişe ilgi büyük. Geçtiğimiz yıl sadece diş için 100 bin turist ülkemize gelerek, 50 milyon dolar civarında döviz bıraktı. Bu yıl da bu rakamı IDEX İstanbul Fuarı’nın katkısıyla yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. IDEX İstanbul fuarımız Türkiye’de sektörün tek fuarı olması nedeni ile yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin buluşma noktası. Bu yıl fuarımızda özellikle Balkan ülkeleri, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan ve İran’dan çok sayıda diş hekimi ağırlıyoruz.

Sektör olarak en büyük hedefimiz diş tedavisinde özellikle Avrupalı turistleri ülkemize çekmek. İşte burada imdadımıza fuarımız yetişiyor. Bu yıl fuarımıza Avrupa ülkeleri de dahil 75 ülkeden ağız ve diş sağlığı profesyoneli ağırlıyoruz. Bunun kıymetini bilerek hareket ediyoruz. Burada yabancı ziyaretçilerimize ülkemizdeki diş tedavisi avantajlarını en ince ayrıntısına kadar anlatıyoruz. Sektör olarak Avrupa’da düzenlenen fuarlara da ciddi katılımlarımız var. İnşallah yakın zamanda bunun dönüşünü alacağız. Avrupalı turistlerin diş tedavisinde en çok tercih ettiği ülke haline geleceğiz."

AA

döviz , turist , diş
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