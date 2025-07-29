Türkiye alev alev: Son 24 saatte 55 noktada orman yangını

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde son 24 saatte meydana gelen 55 orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede son durumu açıkladı. Son 24 saatte 55 yangın meydana geldiğini belirten Yumaklı, bu yangınların tamamının kontrol alındığını söyledi.

Bakan Yumaklı'nın konuşmasından satır başları şöyle:



"Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri; Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi’ndeki bir başka yangındı. Bu yangını tamamen kontrol altına aldık. Bir diğeri Uşak Banaz’da Millipark mevkiindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık.

Karabük – Safranbolu, Antalya – Gazipaşa, Bursa – Kestel yangınları da kısmen kontrol altına alınmış olmasına rağmen, barındırdığı risk sebebiyle tamamen kontrol altına alındı bilgisini bugün paylaşıyoruz. Yani 4 ilimizdeki 5 yangın kontrol altına alındı. Son 24 saatte çıkan toplam 55 yangının tamamı kontrol altına alındı."