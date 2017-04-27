Türkiye artık uluslararası onayı beklemeyecek

Ankara, Suriye ve Irak’a hava operasyonu öncesi müttefiklerinden onay beklemedi. Ancak koordinatlar vermek suretiyle, bombalanacak bölgelere ilişkin tüm muhataplar bilgilendirildi. Edinilen bilgiye göre ilk bilgilendirme, saat 02.00’da başlayan operasyondan 1,5 saat önce yapıldı. ABD, Rusya ve Kuzey Irak yönetimi haberdar edildi. Sözkonusu paylaşım, harekât sırasında üçüncü ülke unsurlarına zarar vermemek için yapıldı. Buna rağmen bölgeden uzaklaşma fırsatı bulamayan PKK’lılardan en az 70’i bombalar altında imha edildi. Diğer yandan Türkiye’nin operasyon öncesi onay almasını gerektiren bir uluslararası zorunluluk bulunmuyor. Türkiye sözkonusu operasyonu, Irak ve Suriye sınırından yönelen PKK tehdidi kapsamında gerçekleştirdi. Ankara, BM Şartı’nın 51. Maddesi kapsamında doğal meşru müdafaa hakkını kullandı.

TEHLİKELİ BÖLGEDELER

Türkiye’de gerçekleştirilen çok sayıda terörist eylemin, Sincar ve Karaçok gibi merkezlerden koordine edildiği saptanmıştı. Türkiye, bu tespitlerin ardından uzunca bir süredir muhatabı olan üçüncü ülkelere, sınırdan itibaren 30 kilometre güneye çekilmeleri yönünde uyarılarda bulunuyodu. Ancak buna rağmen başta ABD olmak üzere çeşitli ülkeler, müttefik olarak gördükleri PKK/PYD terör örgütüyle planlamalarını bu bölgelerde gerçekleştiriyorlardı. Bu durum bilindiği için Ankara, operasyon öncesi bilgilendirmelerde de titiz davrandı.

BİLGİ PAYLAŞIMI VARDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hava operasyonuna ilişkin açıklamayı resmi temaslar için geldiği Özbekistan’da yaptı. Harekâta ilişkin ABD ve Rusya’ya bilgi ilettiklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Son zamanlarda bu bölgede operasyon yapacağımızı, bizzat müttefikimiz ABD’ye bildirdik ve askerlerini belli bir çizginin ötesine, yani sınırımızdan 20-30 kilometre güneye çekmelerini kendilerine de söyledik. Ayrıca bu operasyondan iki saat önce de bu aramızdaki anlaşmanın vurguladığı gibi ya da anlaşma gereği ABD ve Rusya ile burada operasyon yapacağımızın bilgisini paylaştık. Diğer taraftan koalisyonun Katar’daki hava koordinasyon merkeziyle de bu bilgiyi paylaştık. Yine Rusya’nın Suriye’deki operasyon merkeziyle de bu bilgiyi paylaştık.”

KATAR'A DA İLETİLDİ

“Hem Amerika hem Rusya ile ayrı ayrı hem de Katar’daki koordinasyon merkeziyle paylaştık, hem de 2 saat öncesinden paylaştık. Dolayısıyla burada bir bilgi paylaşımı yok diyen kimse, ben ona katılmadığımı açıkça söylemek isterim. Hem diplomatik kanallardan hem de askeri kanallardan ve son birkaç hafta içinde ABD’li dostlarımıza defalarca bildirdik. Sözkonusu müdahale Türkiye’nin meşru hakkıdır. Türkiye’nin terörle mücadelesi bundan sonra da kararlıklıkla devam edecektir. Dostlarımızdan beklentimiz Türkiye’ye destek vermeleridir.”

SAHİPLERİNE SIĞINDILAR

Bombardıman sonrası Suriye PKK’sı PYD, ABD'ye sığındı. Bombardımanın devamından ve Rakka için PYD/YPG’siz seçeneğin tercih edilmesinden endişe eden terör örgütü, sahiplerine bozulmuş durumda. PYD elebaşı Salih Müslim, Türk uçaklarının ABD’nin haberi olmaksızın uçuş yapamayacağını söyleyerek sitem etti ve “Koalisyon bir açıklama yapmalı” çağrısında bulundu. Müslim’in çağrısının ardından ABD’den “Onayımız yoktu” açıklaması geldi. ABD’li subaylar daha sonra, bombalanan bölgeleri PYD’li teröristlerle birlikte gezdi.

Uzak durun Suriye ve Irak’ta en az 70 PKK/PYD’linin öldürüldüğü operasyon sonrası Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD’li ve Rus meslektaşlarını aradı. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile görüşen Akar, muhataplarını yürütülen harekâta ilişkin bilgilendirdi. Operasyon öncesi temas trafiğine ilişkin bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu’ndan geldi. PKK/PYD hedeflerine yönelik harekâta ilişkin, “Operasyon öncesi, çakışmalara mahal vermemek üzere ikili düzeyde hayata geçirilmiş olan askeri düzenlemeler çerçevesinde ABD ve Rusya askeri ataşelerine, Ankara’da askeri makamlarımızca bilgi aktarılmıştır” diyen Müftüoğlu, şunları söyledi:

ÜÇÜNCÜ TARAFLARA MESAJ

“Sayın Genelkurmay Başkanımız, ABD’li ve Rus muhataplarıyla birer telefon görüşmesi yapmış, ayrıca DEAŞ ile Mücadele Küresel Koalisyonu’nun hava harekatlarının yönetildiği merkez olan Katar’daki Birleşik Hava Harekat Merkezi’ne (CAOC) bilgi iletilmiş, ABD ve Rusya’nın Ankara’daki büyükelçilikleri kanalıyla da gerekli bilgilendirmede bulunulmuştur. Esasen terör örgütünün ülke ve sınır güvenliğimize, Irak ve Suriye’nin kuzeyinden yönelen eylemlerine misliyle mukabele etme kararlılığımız, sınırımızın Suriye ve Irak bölümünün 30 kilometreye kadar olan derinliğinde DEAŞ’a karşı harekat icra eden üçüncü tarafların terör örgütünün mevzi, eğitim kampı ve faaliyet bölgelerinden uzak durmaları yolunda gerekli uyarılar da bir süre önce gerek askeri gerek diplomatik kanallardan ABD ve Rusya nezdinde yapılmıştı.”