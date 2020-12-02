  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Aralık 2020 21:08

Türkiye-Avusturya istişareleri online olarak başlıyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Avusturya siyasi istişareleri yarın çevrimiçi olarak gerçekleştireceğini duyurdu.

Türkiye-Avusturya istişareleri online olarak başlıyor
A+ A-

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye-Avusturya siyasi istişareleri yarın (3 Aralık) Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky-Tieffenthal arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, Avusturya ile ikili ilişkilerimiz ile Türkiye’nin AB üyelik sürecinin ele alınması öngörülmektedir” denildi.

Avusturya , türkiye , istişare
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM