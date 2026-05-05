  3. Türkiye aylarca bu olayı konuşmuştu: Cezaevinden ''aileyle helalleştik'' mektubu!

ABD’de tutuklu bulunan Eylem T., cezaevinden yazdığı mektupta kaza gecesine dair sessizliğini bozdu. Oğlu T.C.’yi korumak amacıyla hareket ettiğini savunan Tok, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesiyle sulh anlaşması yaparak "helalleştiklerini" öne sürdü.

İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından oğluyla birlikte ABD’ye kaçan ve Boston’da tutuklanan Eylem T., cezaevinden bir mektup kaleme aldı.

TGRT'den Hanifi Bayar'ın paylaştığı mektupta Eylem T., o dönem tek derdinin lise öğrencisi oğlunu korumak olduğunu öne sürerek, "yasal varislerle anlaştığını" belirtti.

Eylem T., mektubunda kaza gecesi yaşananları "anne içgüdüsü" olarak nitelendirirken, kazada hayatını kaybeden O.A.’nin ailesiyle sulh sağladıklarını iddia etti.

"Tek Amacım Oğlumu Korumaktı"

Mektubunda kaza anında sağlıklı düşünemediğini belirten Eylem T., "O an neyin doğru neyin yanlış olduğunu değerlendirecek durumda değildim. Sadece korkmuş ve sarsılmış çocuğumu korumak istedim" ifadelerini kullandı. Oğlu T.C.'nin cezaevinde liseyi bitirdiğini ve üniversite derslerine başladığını ekleyen Eylem T., yaşananların sorumluluğunu ebeveyn olarak üstlendiğini dile getirdi.

"Bu bir kaçış değildi"

Kamuoyunda oluşan algının aksine kaza yerine gitmediğini ve polisin aranmasını engellemediğini savunan Eylem T., "Bu bir kaçış değil, çaresizlik içinde yönümü bulma çabasıydı" dedi. Kendisine yönelik bir linç kampanyası yürütüldüğünü iddia eden Eylem T., resmi raporların gerçekleri yansıttığını öne sürdü.

"Ailesiyle helalleştik"

Hayatını kaybeden gencin ailesinin acısını paylaştığını belirten Eylem T., mektubunda dikkat çeken bir iddiada bulundu: "Yasal varislerle bir sulh anlaşması yaparak helalleştiğimizi belirtmek isterim." Bu açıklama, dava sürecinin geleceği açısından yeni bir tartışma başlattı. Eylem T., mektubunu "gerçeklerin bilinmesini ve kalplerin yumuşamasını" isteyerek sonlandırdı.

 

TGRT Haber

